Zur rechten „Zeit“: So gelangt man an die begehrten Rammstein-Tickets für 2023

Das muss man als Band auch erst mal packen: so riesig zu werden, dass es sogar eine große Nachricht fürs breite Publikum ist, wenn man kein Konzert spielt. So geschehen kürzlich bei Rammstein, als sie scheinbar ihr Münchener Silvester-Konzert annullierten – wobei sie dann zeitig klarstellten, dass sie niemals verbindlich zugesagt hatten. Die Verwirrung war groß. Die Nachricht war groß. Aber großartig war sie natürlich nicht für die zahlreichen Rammstein-Fans.

Die hatten indes Grund zur Hoffnung: „Thank you Europe, see you 2023“, schrieb Rammstein-Sänger Till Lindemann auf Instagram. Zum Finale des Rammstein-Konzerts im belgischen Ostende wurden zudem die Flaggen von zwölf Ländern gezeigt; jeweils mit dem Hinweis „see you in 2023“. Und auch die Deutschlandflagge war mit von der Partie. Es brauchte also keine großen hellseherischen Prophetenfähigkeiten mehr, um vorauszusagen, dass Rammstein ziemlich sicher auch wieder nach Hause nach Berlin kommen im Jahre 2023.

Jeweils zwei Rammstein-Konzerte in Berlin und München 2023

Und so ist es nun auch: Unsere sechs Ost-Berliner Provokationsprofis (Sänger Till Lindemann, Richard Kruspe und Paul Landers an den Gitarren, Oliver Riedel am Bass, Christoph Schneider am Schlagzeug und Christian „Flake“ Lorenz an den Keyboards) spielen, wie schon 2022, zweimal im Olympiastadion. Am 15. und 16. Juli 2023. Und sogar für die Münchener Fans gibt es nach dem geplatzten Silvester-Konzert Trost: Dort spielen Rammstein ebenfalls an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beziehungsweise Abenden: am 7. und am 8. Juni 2023, im dortigen Olympiastadion.

Und natürlich wissen alle Rammstein-Fans: Rammstein-Konzerte sind nicht einfach Konzerte, sondern gigantomanische Live-Action-Spektakel mit allerlei Metal und Höllenfeuer und sonstigem Pyro-Schabernack. Entgegen so manchem Rammstein-Klischee zieht das allerdings nicht bloß eine Crowd in Springerstiefeln an, sondern auch Menschen in Birkenstock und Ballerinas. Rammstein ist sicherlich keine Band für jeden – aber doch für ganz schön viele.

Tipps und Tricks für den Ticketshop, um Rammstein zu erleben

Der Run auf die Tickets wird also riesig sein, wenn der Vorverkauf auch im Onlineshop der Berliner Zeitung startet – am Donnerstag, 8. September um 10.00 Uhr vormittags. Die Ticketpreise liegen bei 70 bis 131 Euro zuzüglich Gebühren. Was die Chancen erhöht: Man sollte ein früher Vogel sein, also zur rechten Zeit da sein, um Tickets zur Tour zum Rammstein-Album „Zeit“ zu ergattern.

Zudem sind die Tickets (wie inzwischen bei Acts dieser Liga üblich) personalisiert. Man sollte also, falls man nicht allein zum Konzert will, unbedingt die vollen Namen aller Begleitpersonen bereithalten. Und noch ein Trick: Es kommt vor, dass alle Tickets schon vergriffen scheinen, dann aber doch wieder einige frei werden – wenn andere Fans die Tickets zwar in ihrem Warenkorb reserviert hatten, aber sie dann nicht rechtzeitig zur digitalen Kasse brachten. Es lohnt sich also, dranzubleiben – und letztlich zur rechten Zeit die Dinger auch abzusahnen.