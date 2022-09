„Mutter“: Acht Mal Anke Engelke Was erlebt eine Frau und Mutter? Darum dreht es sich im neuen Film mit Anke Engelke. Was wie ein Klassiker anmutet, entpuppt sich als Film-Experiment. dpa

HANDOUT - Anke Engelke hat viele Talente - auch eine Mutter zu spielen. Tom Trambow/mindjazz /dpa

Berlin (dpa) – -Anke Engelke hat spätestens 2021 eindrücklich bewiesen, dass sie ziemlich stark sein kann in der schauspielerischen Darstellung einer Mutter: Im so kurzen wie leider wohl auch wegen Corona recht wenig beachteten Film „Mein Sohn“ gibt sie die besorgte und mit einigen Geheimnissen ausgestattete Mutter eines so wilden wie rührenden Skateboard-Profis.