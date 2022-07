Nach Monaten komplexer Diskussionen über vermeintlichen und faktischen Antisemitismus in Form von Kunstwerken auf der Documenta 15 ist die Generaldirektorin der Ausstellung, Sabine Schormann, jetzt zurückgetreten. Dies war einer gestern verfassten Erklärung des Aufsichtsrats der Documenta zu entnehmen, die heute veröffentlicht wurde. Mit Blick auf die Zukunft der documenta seien „einstimmige Entscheidungen“ des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung getroffen worden.

Der Aufsichtsrat, die Gesellschafter und die Generaldirektorin Dr. Sabine Schormann hätten sich demnach einvernehmlich darauf verständigt, Schormanns Geschäftsführerdienstvertrag kurzfristig aufzulösen. Zunächst werde eine Interimsnachfolge angestrebt. Wer diese übernehmen wird, wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verkündet. Schormann hatte sich bis vor Kurzem öffentlich geweigert, ihr Amt niederzulegen und eine Erklärung abgegeben, die viele in die Documenta Involvierte sowie die Kulturstaatsministerin Claudia Roth brüskierte.

Nach Monaten im Vorfeld der Eröffnung, in denen – teils auf unsachliche Weise – über Antisemitismus auf der Documenta diskutiert worden war, waren am Eröffnungswochenende der Documenta 15, auf dem meterhohen Banner-Installation „People’s Justice“ des indonesischen Kollektivs Taring Padi, tatsächlich antisemitische Bilder aufgetaucht. Das Werk zeigt einen Soldaten mit Schweinsgesicht und Davidstern sowie eine eine Stürmer’eske Abbildung eines Juden als monströs entstellte Figur.

Der Aufsichtsrat distanzierte sich jetzt sehr deutlich von diesem Werk. „Die Präsentation des Banners „People‘s Justice“ des Künstlerkollektivs Taring Padi mit seiner antisemitischen Bildsprache war eine klare Grenzüberschreitung und der documenta wurde damit ein erheblicher Schaden zugefügt“, hieß es in der Erklärung. Der Vorfall müsse zeitnah aufgeklärt werden. Schlussfolgerungen müssten auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse für den Umgang mit antisemitischen Vorgängen im Kultur und Kunstkontext gezogen werden.

Zudem bekräftigte er seine Erwartungshaltung, „dass Hinweisen auf mögliche antisemitische Bildsprache und Beförderung von israel-bezogenem Antisemitismus unter Berücksichtigung der grundrechtlich geschützten Kunstfreiheit nachgegangen werden soll.“ Dazu solle eine fachwissenschaftliche Begleitung eingesetzt werden, die sich aus „Wissenschaftler*innen zum Gegenwartsantisemitismus, deutschen sowie globalen Kontext und Postkolonialismus sowie der Kunst zusammensetzt.“

In den vergangenen Wochen waren gegenüber Schormann von verschiedenen Seiten immer wieder Rücktrittsforderungen laut geworden. Ihr wurde unter anderem Untätigkeit bei der Aufarbeitung des Skandals vorgeworfen. Zuletzt hatte sich auch der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, als externer Berater der documenta zurückgezogen. Er hatte Teil einer Expertenkommission sein sollen, die unter anderem die verbliebenen Werke auf weitere antisemitische Inhalte prüfen sollte. Schormann habe ihren Ansagen aber keine Taten folgen lassen, kritisierte er.

In einem Gespräch mit der Berliner Zeitung unterstellte Mendel der Documenta-Leitung Nachlässigkeit und mangelnde Planung. Die Documenta habe darüber hinaus etwa auch die Teilnahme Ruangrupas an einer öffentlichen Gesprächsrunde verhoindern wollen. „Sie haben eine neokoloniale Haltung gegenüber Ruangrupa“, sagte Mendel. In der Folge erklärte auch die renommierte Berliner Künstlerin Hito Steyerl, ihre Werke von der documenta 15 abzuziehen.