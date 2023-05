Nach dem Benin-Streit: Staatliche Museen stellen Positionspapier vor

Im Streit um den zukünftigen Aufenthaltsort der an Nigeria zurückgegebenen Benin-Bronzen wirkten insbesondere die beteiligten Museen, als seien sie in grobfahrlässiger Arglosigkeit auf dem falschen Fuß erwischt worden.

Für den schnellen Schlagabtausch medial forcierter Skandale ist es nun einmal kein Argument, dass die Begleitumstände einer solchen Rückgabe über mehrere Jahre sorgsam ausgehandelt worden sind. Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) räumte im Rahmen eines Pressetermins im Archäologischen Zentrum in Berlin denn auch ein, dass der Elefant im Raum bei der Nennung des Begriffs Benin-Bronzen natürlich unruhig werde.

Im Kontext der Restitutionsdebatten

Tatsächlich aber ging es um die Präsentation von etwas viel Gediegenerem. Die Staatlichen Museen zu Berlin haben bereits vor geraumer Zeit damit begonnen, ein Positionspapier zum Umgang mit den Archäologischen Sammlungen und ihren Provenienzen zu erarbeiten. Es ist gewissermaßen das Ergebnis eines Selbstverständigungsprozesses von insgesamt neun namhaften Museen, darunter das Ägyptische Museum, die Antikensammlung, das Ethnologische Museum, das Vorderasiatische Museum etc. Im Kontext der großen Restitutionsdebatten sahen diese sich zuletzt mehr oder minder mit bohrenden Fragen konfrontiert, welche Objekte sie in ihren Sammlungen beherbergen und wie diese dort hineingelangt sind.

Man darf das Papier auch als künftige Grundlage für ein neues professionelles Selbstbewusstsein von Archäologen und Altertumsforschern betrachten, auf dass es sie für potenzielle Rückgabeforderungen wappnen möge. Die Sammlungen und Museen leisten einen erheblichen Anteil „am kollektiven Wissen um die transnationale Kulturgeschichte“, heißt es in der Präambel und sie „bewerten das Sammeln von archäologischen Objekten prinzipiell positiv“. Heraus aus der Verdachtsfalle, soll das wohl heißen. In der stark emotionalisierten sogenannten Postkolonialismus-Debatte ist Museen und Sammlungen zuletzt häufig der Ruf angehängt worden, fragwürdige Aufbewahrungsstätten für Objekte aus historischen Raubzügen zu sein.

Archäologiegeschichte als Kriminalgeschichte

Es geht also auch um einen Erhalt von Seriosität. Die Auseinandersetzung mit den Provenienzen von Objekten sowie Fragen der Rechtmäßigkeit und ethischer Bewertung soll gemeinsam mit Wissenschaftlern aus den Herkunftsländern der Objekte erfolgen, eine Art Revision der jeweiligen Gründungsgeschichten der Sammlungen. Historische Grabungen haben, wie es nun heißt, unter asymmetrischen Machtverhältnissen stattgefunden, nicht selten sei an den jeweiligen Vereinbarungen, etwa über Fundteilungen, vorbei gesammelt worden. Nicht selten verlangt Archäologiegeschichte auch einen kriminalistischen Spürsinn.

In einem vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg geförderten Pilotprojekt soll exemplarisch herausgearbeitet werden, wohin die Reise der kritischen Selbstbetrachtung geht. Bereits im März haben die Antikensammlung, das Museum für Islamische Kunst und das Vorderasiatische Museum zusammen mit türkischen Wissenschaftlern und Partnerorganisationen damit begonnen, einstige Grabungen auf dem Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reiches unter die Lupe einer kritischen Archäologie zu nehmen.

Ziel sei, so steht es in dem Positionspapier, „ein zeitgemäßer, verantwortungsvoller Umgang mit den archäologischen Sammlungen“. Was genau „verantwortungsvoll“ heißen kann und soll, scheint in der Debatte um die Benin-Bronzen gerade derart stark symbolisch aufgeladen, denn es gibt sehr viele, mitunter gegensätzliche Vorstellungen von Verantwortung.