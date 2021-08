Berlin - Es ist ein kurzer Clip, in dem viel geweint wird. Immer wieder muss sich die Frau im Video die Tränen trocknen, während sie über die Gemeinheiten spricht, die sie sich als übergewichtige Schwarze anhören muss: „Manchmal denke ich, die Welt liebt mich einfach nicht zurück. Es ist so, als ob es egal ist, wie viel positive Energie du in die Welt steckst, du wirst immer noch Leute haben, die etwas Gemeines über dich zu sagen haben. Und zum größten Teil verletzt es meine Gefühle nicht, es ist mir egal. Ich denke nur, wenn ich so hart arbeite, wird meine Toleranz geringer.“

Das Video zeigt die US-Rapperin Lizzo, 33. Die als Melissa Viviane Jefferson in Detroit geborene Künstlerin hat es in ihrem Bad aufgenommen. Es zeigt eine andere, die verletzliche Seite der sonst so tough auftretenden Sängerin, die sich seit Jahren stark macht gegen Rassismus, für Diversität und Body Positivity – die Abschaffung unrealistischer und diskriminierender Schönheitsideale also. Vor zwei Jahren hat Lizzo ihr erstes Album bei einem Major-Label herausgebracht, seitdem ging es Schlag auf Schlag. Acht Grammy-Nominierungen, von denen sie drei in Preise umsetzte, Charterfolge, Aufmerksamkeit. Gerade hat Lizzo zusammen mit ihrer Kollegin Cardi B die Single „Rumors“ veröffentlicht – im dazugehörigen Musikvideo präsentieren sich die beiden Frauen selbstbewusst und goldglänzend als griechische Göttinnen.