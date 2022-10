Wie unglaublich lange Joghurt jenseits des Mindesthaltbarkeitsdatums gut ist

Ich gehöre zu den Menschen, bei denen Nachhaltigkeit nicht beim Verfallsdatum haltmacht. Während meine Kinder immer alles Abgelaufene, wie sie es nennen, sofort in den Müll werfen wollen, sage ich: Guck doch erst mal, ob man das noch essen kann. Sie glauben irgendwelchen Daten-Aufdrucken, ich vertraue meinen Sinnen.

Dieser Tage plagte mich im Büro ein der Müdigkeit geschuldeter Kaffeedurst. Da ich Kaffee nur mit Milch zu trinken in der Lage bin, öffnete ich den Bürokühlschrank. Der Inhalt: eine halbleere und leider offene Cremant-Flasche, eine Flasche Kefir, mehrere Biere. Und ein Joghurt griechischer Art in der Geschmacksrichtung Brombeere. Mein Blick blieb am Joghurt haften. Er war Mitte Juli abgelaufen, jetzt war es Mitte Oktober. Die Eigentumsfrage war damit geklärt, meinte ich. Wer seinen Joghurt derart vernachlässigt, hat das Recht auf diesen verwirkt. Ich fand jedenfalls nichts dabei, ihn in Besitz zu nehmen.

Der Anflug von Übelkeit nach Verzehr des Joghurts war gedanklicher Natur

Schwieriger ist die Frage nach der Verderblich- beziehungsweise der Haltbarkeit. Was würde mir drei Monate jenseits der Mindesthaltbarkeit entgegenkommen, wenn ich den Deckel abziehe? Ich war auf alles gefasst.

Doch er sah gut aus, er roch gut und, ja, ich muss es zugeben: Er schmeckte auch gut. Oder wenigstens völlig normal. Nach Verzehr hatte ich einen Anflug von Übelkeit, aber der war rein gedanklicher Natur. Ich hatte schließlich weit über drei, vielleicht vier Monate alten Joghurt gegessen, wenn man die Zeit dazurechnet, die zwischen der Herstellung und dem Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums vergeht. Mich plagten aber noch ganz andere Gedanken: Mit was für Giften muss man ein Lebensmittel behandeln, dass es nach so langer Zeit nicht verdirbt? Eine schnelle Internet-Recherche belehrte mich eines anderen und stellte mein Vorgehen infrage: Joghurts, sind sie ungeöffnet, können nicht nur Monate, sondern Jahre – bis zu fünf! – überdauern, bevor sie schlecht werden. Der Joghurt ist sozusagen der Methusalem unter den Lebensmitteln – wenn man ihn lässt. Der rechtmäßige Eigentümer möge sich melden, wenn er nicht längst verwest ist.