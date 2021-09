Auf dem kleinen Rathausplatz in Galata auf Kreta saßen die Zuhörer Ende Juli noch spätabends auf Campingstühlen, um einem Duo mit den Liedern von Mikis Theodorakis zu lauschen. In dem Vorort von Chania war der Vater des Komponisten geboren, das Elternhaus ist ein Museum. Auf ganz Kreta fand ein Festival zu Ehren des Meisters statt, im Freiluftkino liefen die Filme mit seinen Melodien wie dem legendären „Sirtaki“. In Athen hatte das Theater Megaron Moussikis mit dem Staatsorchester einen Theodorakis-Abend abgehalten. Der 29. Juli, der Geburtstag von Mikis Theodorakis, ist in Griechenland eine Art inoffizieller Nationalfeiertag. Von welchem deutschen zeitgenössischen Komponisten kennt man überhaupt den Geburtstag – und feiert ihn Jahr für Jahr?

Einzigartig ist nicht nur die Bandbreite seiner Musik, sondern auch die seiner Zuhörerschaft. Mikis Theodorakis hat über tausend Musikstücke komponiert. Ob Opern, Sinfonien, Chorwerke, Rhapsodien oder Liebeslieder, ob für Ballett, Theater oder Film – er schuf in jedem Genre Besonderes. Dahinter steckte nicht einfach Vielseitigkeit nach dem Motto: Seht mal, was ich alles kann. Das ebenso opulente wie populäre Werk von Mikis Theodorakis war direkte Folge eines Jahrhundertlebens: Der 1925 Geborene hat die Abgründe des 20. Jahrhunderts am eigenen Körper durchlitten, und zwar immer wieder.