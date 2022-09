Nachwuchskunstpreis des Landes MV an Karolin Schwab Der Nachwuchskunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Installationskünstlerin Karolin Schwab. Die Auszeichnu... dpa

Plüschow -Der Nachwuchskunstpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Installationskünstlerin Karolin Schwab. Die Auszeichnung wird am Samstag während der Eröffnung der Ausstellung „Hier & Jetzt“ im Künstlerhaus Schloss Plüschow (Landkreis Nordwestmecklenburg) von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) übergeben, wie das Künstlerhaus am Donnerstag mitteilte. Das Preisgeld beträgt demnach 5000 Euro. Außerdem gebe es 3000 Euro für die Finanzierung eines Werkkatalogs.