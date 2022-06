Nancy Fraser, 75, ist so etwas wie ein akademischer Rockstar. Die Plakate für ihre Vorlesungsreihe im Haus der Kulturen der Welt hängen Seite an Seite mit Konzertplakaten. Und an drei Tagen in Folge füllt sie die „Schwangere Auster“ mit 1.000 Besuchern bis zum Überquellen. Die US-Amerikanerin, die an der New School in New York City unterrichtet, ist seit den 1990er Jahren eine Galionsfigur der Kritischen Theorie, insbesondere ihrer marxistischen und feministischen Strömungen. Ihre Debatte mit der Gendertheoretikerin Judith Butler über den Stellenwert von Kulturkämpfen in linker Politik sorgt bis heute für Gesprächsstoff. In ihrem 2020 gemeinsam mit der HU-Professorin Rahel Jaeggi erschienenen Buch „Kapitalismus“ präsentiert Fraser eine erweiterte Perspektive auf das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, die sie in ihrem Ende diesen Jahres auf Englisch erscheinenden „Cannibal Capitalism“ noch weiter ausbaut. Der Kapitalismus ist für Fraser ein unersättliches Monstrum, das die Demokratie sowie den Planeten verschlingt. Wir trafen sie zum Gespräch in Berlin-Mitte.

Berliner Zeitung: Nancy Fraser, letzte Woche haben Sie im Rahmen Ihres Benjamin-Lehrstuhls der Humboldt-Universität zu Berlin drei Vorträge im Haus der Kulturen der Welt gehalten. Was beutetet Walter Benjamins Vermächtnis für Sie?

Nancy Fraser: Nun, Walter Benjamin ist in gewisser Weise die enigmatischste, originellste und interessanteste Figur, die mit der Frankfurter Schule in Verbindung gebracht wird. Vor zwei Jahren hatte ich die Möglichkeit, ein Seminar zu unterrichten, in dem es unter anderem um Benjamins „Passagen-Werk“ ging. Mich fasziniert dieser Versuch, eine sehr konkrete Analyse kultureller Formen und des städtischen Lebens mit Theorie zu verbinden, und mit einer Perspektive auf die Klassenungerechtigkeit, die die kapitalistische Gesellschaft zutiefst durchdringt.

Benjamin legte in seiner Philosophie viel Wert aufs Kulturelle, während sich viele seiner Zeitgenossen vor allem mit politischer Ökonomie befassten. Sie sind seit Jahren eine Kritikerin des sogenannten „cultural turn“ in den Geisteswissenschaften und beharren auf einer materialistischen Umorientierung. Was hat die Kritische Theorie Ihrer Meinung nach falsch gemacht?

Das Großartige an der Kritischen Theorie im engeren Sinne der Frankfurter Schule war, dass sie die Problematik der politischen Ökonomie im traditionellen Marxismus auf die Kultur ausweiten wollte. Das lag zum Teil an der Diagnose der Zeit, in der sie lebten, einer Ära, in der die kulturelle Dimension des Kapitalismus enorm zugenommen hatte. Man hatte nicht mehr das Gefühl, dass man eine kritische Theorie haben konnte, die davon ausging, dass die Menschen allein durch wirtschaftliche Interessen motiviert sein könnten. Das war also im Prinzip ein großer Schritt nach vorn. Benjamin war in dieser Hinsicht sehr interessant, denn er hatte eine materialistische Perspektive auf die Kultur, die später, mit Aufkommen der poststrukturalistischen Formen der Kritischen Theorie verloren ging. Diese Formen waren ungeheuer kreativ und brillant, aber wurden dann in einer einseitigen Weise aufgegriffen, die man „kulturalistisch“ nennen könnte, in Analogie zu „ökonomistisch“, also eindimensional.

Was meinen Sie damit?

Kultur sog sozusagen den ganzen Sauerstoff auf. Es gab diese wirklich idealistischen Formen der Kultur, die die Dimension der politischen Ökonomie auslöschten, anstatt sie zu bereichern und zu erweitern. Mein Projekt besteht also seit langem darin, den einseitigen Kulturalismus zu kritisieren, so wie die Frankfurter Schule den einseitigen Ökonomismus kritisiert hat. Ich glaube nicht, dass es jemals jemandem endgültig gelungen ist, diese Dinge auf die fruchtbarste Weise zusammenzubringen. Aber Benjamin war in dieser Hinsicht für mich ein Höhepunkt.

Welche politische Folgen hatte diese Einseitigkeit, die Sie beschreiben?

Nun, daraus resultiert ein einseitiger Fokus auf die Politik der Kultur oder die Politik der Anerkennung, auf Kosten der Kritik der politischen Ökonomie und der Politik der Umverteilung. In meiner früheren Arbeit ging es darum, wie man diese beiden Dimensionen in einem Kampf gegen Ungerechtigkeit und Herrschaft besser integrieren kann, der diesen beiden Fronten gerecht wird. Ich habe mich seitdem auf verschiedene Weise und unter verschiedenen terminologischen Bezeichnungen mit diesem Problem beschäftigt. Dieses Problem beschreibt auch die Spaltung zwischen der sogenannten sozialen Linken und der kulturellen Linken.

Was bedeutet das konkret?

Heute würde ich sagen, dass sich diese Spaltung in den USA, in Großbritannien und an vielen anderen Orten zu einer Art obsessiver Konzentration auf Dinge wie Mikroaggressionen, „Wokeness“ und politische Korrektheit entwickelt hat, bei der die Leute davon besessen sind, ob jemand beispielsweise die falschen Pronomen benutzt. Wir konzentrieren uns so sehr auf die persönlichen Dimensionen der Dinge, dass die strukturelle Seite, die institutionelle Seite, auch die politisch-ökonomische Seite, einfach wegfallen. Und das hat dann zum Ergebnis, dass viele Menschen aus der Arbeiterklasse in die Arme des Rechtspopulismus getrieben werden, der seine eigene, reaktionäre Kritik hat an „Wokeness“, „Cancel Culture“, und so weiter und so fort.

Stephan Pramme Nancy Fraser in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte

Wie unterscheidet sich diese linke Kritik, die Sie beschreiben, von der reaktionären Kritik der Rechten?

Das ist die grundlegende Frage. Zum Einen hat das mit der Diagnose zu tun: Warum verschlechtert sich der Lebensstandard für viele Teile der Arbeiterklasse im weiten Sinne, also nicht nur Produktionsarbeiter in der fordistischen Industrie, sondern Gig-Worker, Dienstleistende, migrantische Arbeiterinnen, alle, die kein Eigentum haben und arbeiten müssen? Die reaktionäre, populistische Linie ist, dass es die Schuld der Einwanderer und People of Color ist, oder der Muslime, der Juden, der Mexikaner – wen auch immer sie sich gerade als Sündenbock gesucht hat. Die Rechte bietet eine konkrete, abgesicherte Feindanalyse. Sie spricht über ihre Identität, ihre ethnische oder religiöse Zugehörigkeit.

Und die Linke?

Die Linke spricht nicht in diesen Begriffen, oder sollte es zumindest nicht tun. Sie sollte über die funktionalen Rollen sprechen, die Menschen einnehmen, nicht über ihre Identität. Eine linke Analyse sollte den Wandel in der Natur des Kapitalismus analysieren. So hätte man eine ganz andere Diagnose und damit ein ganz anderes Gefühl dafür, wem dafür die Schuld zu geben und was zu tun ist, um die Dinge zu ändern. Man hätte dann eine erweiterte Sichtweise der Arbeiterklasse, die sowohl die von den Autoritären verachtete und beschuldigte Unterschicht, als auch das, was sie für die Arbeiterklasse halten, einschließt. Aber gemeinsam, in einer Art Bündnis, wie es etwa Bernie Sanders mit seiner Strategie anvisierte.

Damit sind wir bei der Analyse, die Sie in Ihren Vorträgen schildern. Sie leiten diese ab von einem weiteren, einflussreichen Denker mit Berlin-Bezug: W. E. B. Du Bois. Wie kommen Sie von Du Bois zu Ihrer These von drei Erscheinungsweisen kapitalistischer Arbeit?

Du Bois stellt in „Black Reconstruction“ eine sehr bemerkenswerte Behauptung über die amerikanische Geschichte des 19. Jahrhunderts auf, über den Neuaufbau nach dem Bürgerkrieg und die Konterrevolution, die die befreiten Sklaven in den 1890er Jahren in eine neue Art der unfreien Arbeit zurückgedrängt hatte. Er schreibt darüber, dass es zu der Zeit zwei Arbeiterbewegungen gab: Es gab die Gewerkschaftsbewegung, die sich auf die Situation der freien, weißen Arbeiter im Norden konzentrierte. Aber es gab auch die abolitionistische Bewegung, also die Anti-Sklaverei-Bewegung, die sich auf die Situation der versklavten Schwarzen Arbeiter im Süden konzentrierte.

Der Abolitionismus war also auch eine Arbeiterbewegung.

Ja, wenn man es so ausdrückt, ist offensichtlich, dass sich die Anti-Sklaverei-Bewegung auf Arbeit bezog, auf unfreie Arbeit. Aber ich glaube nicht, dass es jemand jemals so deutlich gesagt hat, dass es sich um zwei Arbeiterbewegungen handelte, die sich sozusagen auf zwei verschiedene Segmente der Arbeiterklasse mit zwei verschiedenen Situationen konzentrierten. Während ich das alles lese und lehre, denke ich mir als Feministin: Ja, gut, aber gibt es nicht auch noch eine dritte „Arbeiterbewegung“? Denn es gibt im Kapitalismus nicht nur die Unterscheidung zwischen freier und unfreier, also ausgebeuteter und enteigneter Arbeit, die für Du Bois entlang der sogenannten globalen „color line“ oder „Rassengrenze“ verläuft. Es gibt auch die Unterscheidung zwischen produktiver und reproduktiver Arbeit. Diese Unterscheidung ist gegendert.

Meinen Sie damit „häusliche“ Arbeit?

Genau, Pflegearbeit, die von der Herstellung von Dingen, also von der produktiven Arbeit abgespalten und in eine Art separate Sphäre verbannt wird, in der es schwer wird, sie überhaupt als Arbeit zu erkennen. Ich dachte mir also: Lasst uns zu Du Bois’ Formel etwas hinzufügen. Lasst uns über drei Arbeiterbewegungen sprechen, nicht nur über zwei, die sich auf drei Erscheinungsweisen der Arbeit beziehen: ausgebeutet, enteignet und häuslich. Dann können wir nämlich nicht nur Anti-Rassismus und Anti-Imperialismus als Teil der Arbeiterbewegung betrachten – sondern auch den Feminismus.

Ihre These lautet, dass diese drei Erscheinungsweisen der Arbeit heute nicht mehr unbedingt mit bestimmten Bevölkerungsgruppen korrespondieren. Historisch gab es natürlich auch Überschneidungen dieser drei Arten, wenn man etwa an die Position versklavter schwarzer Frauen denkt. So kritisiert die Kulturwissenschaftlerin Saidiya Hartman etwa auch die Arbeitsauffassung von Du Bois, weil sie die Rolle schwarzer Frauen vernachlässigt. Läuft man bei einer Analyse, die sich nur auf Arbeit bezieht, letztlich nicht Gefahr, andere Formen rassifizierter und gegenderter Dominanz zu verdecken?

Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin froh, dass Sie Hartman erwähnen. Man könnte auch Angela Davis erwähnen. Ich meine, es gibt eine ganze Tradition des Schwarzen Feminismus, die Du Bois sehr schätzt, aber auch zu Recht aufzeigt, wie er teilweise die Dimension erzwungener Fortpflanzung übersieht, durch die die Sklaverei aufrechterhalten wurde, nachdem der transatlantische Sklavenhandel in den 1820er Jahren verboten worden war. Er ist sich dessen nicht unbewusst, aber er erhebt es nicht auf die Ebene eines theoretischen Konzepts, bei dem man tatsächlich von einer dritten Art der Arbeit sprechen könnte. Deshalb bin ich Hartman und Davis und anderen Feministinnen of Color, die diese Linie verfolgt haben, sehr dankbar. Sie werfen nun die Frage auf, die eine Kritik an meinem Vorgehen wäre. Nämlich, ob man es nicht als Arbeitsreduktionismus oder Klassenessenzialismus bezeichnen könnte, der die Bedeutung von nicht oder zumindest nicht offensichtlich arbeitsbezogenen Fragen in unserer politischen Gegenwart ausblenden würde, ebenso wie die nicht oder nicht offensichtlich arbeitsbezogenen Aspekte des Sexismus oder auch des Rassismus.

Was sagen Sie dazu?

Ich habe versucht, diese Frage in der letzten meiner drei Berliner Vorlesungen direkt anzusprechen, indem ich zeigte, dass einige Fragen – wie die Frage der Ökologie oder die Frage der Demokratie – tatsächlich Verbindungen zur Arbeit haben. Ich habe versucht zu zeigen, dass man, wenn man Arbeit in den Fokus stellt, auch die Situation der Natur in den Fokus stellt. Denn es gibt keine Arbeit ohne die Natur, ohne das materielle Substrat, das Arbeit umwandelt, ohne die Energie, deren Ursprung selbst im Fall der menschlichen Muskelenergie letztlich aus der Natur kommt. Es gibt keine Arbeit ohne die allgemeinen Umweltbedingungen wie atembare Luft, trinkbares Wasser und bewohnbares Klima. Ich denke also, es besteht keine Gefahr, wenn man es versteht, die zentrale Bedeutung der ökologischen Problematik für uns zu verschleiern, und ich denke, ich könnte dasselbe Argument für die Demokratie anführen. Man kann die Gesellschaft nicht demokratisieren, ohne die Arbeit zu ermächtigen, und man kann die Arbeit nicht ermächtigen, ohne die gesamte Organisation der Arbeit zu demokratisieren. Das ist eine erweiterte Sichtweise dessen, was Demokratie erfordert. Jenseits der Idee, dass wir einfach nur dafür sorgen müssen, dass die Stimme jedes Einzelnen zählt.

Was ist mit den Aspekten Rassismus und Sexismus?

Ich denke, dass viele Aspekte des Sexismus, wenn wir tiefer darüber nachdenken, mit der Arbeitsproblematik zusammenhängen. Der offensichtlichste ist der Aspekt reproduktiver Rechte, das Recht auf Abtreibung. Wenn man eine erweiterte Sichtweise des Begriffs Arbeit annimmt, die auch reproduktive Arbeit umfasst, dann ist es offensichtlich, dass wir es hier mit Arbeitsrechten zu tun haben. Worum geht es in „#MeToo“? Nun, es geht auch um die Universität, die Schule, die Sportmannschaft, die medizinische Situation. In jedem Fall geht es zentral um den Arbeitsplatz, um den Missbrauch von Macht, durch Menschen, die direkte Aufsichtsbefugnis über ihre Untergebenen haben, über ihre Untergebenen am Arbeitsplatz oder im Klassenzimmer oder in der Sportmannschaft. Ich könnte weitere Verbindungen ziehen, die in der Regel verdeckt sind, vielleicht nicht für absolut alles. Aber wir könnten sehr weit gehen, indem wir viele Formen des Sexismus in Arbeitsfragen uminterpretieren. Bei den Themen Rassifizierung, Hautfarbe und Migrantenrechte scheint dies noch einfacher zu sein. Die Situation von People of Color ist weltweit, in den USA und anderswo, so eng mit der Anfälligkeit für Enteignung und gewaltvolle Übergriffe verbunden. Das hängt grundlegend mit der wirtschaftlichen Situation zusammen, mit der Vorenthaltung von Arbeitsrechten und der Anfälligkeit für erzwungene Formen der Arbeit. Ich behaupte nicht, dass man alles in diese Perspektive einbeziehen kann. Aber man kann sehr viel mehr einbeziehen, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ich versuche, das Thema so weit wie möglich zu fassen.

Ihr Ziel, das Sie in Ihrer letzten Vorlesung erläutern, ist es, einem „gegenhegemonialen Block“ den Weg zu bereiten. Wie sieht die Organisation eines solchen Blocks heute konkret aus? Sollten Anti-Rassistinnen und Feministen ihre Kämpfe aufgeben?

Nein, also der Hintergrund ist, dass der gegenwärtige Stand emanzipatorischer Kämpfe – der Arbeiterkämpfe, der Gewerkschaften, der feministischen Kämpfe, der antirassistischen Kämpfe – zerstreut ist. Es gibt dort eine enorme Energie, eine enorme Kreativität. Aber sie kumuliert nicht, sie summiert sich nicht zu dieser Phrase, die Sie gerade benutzt haben: Gegenhegemonie. Also zu einem Projekt, das sich tatsächlich als eine glaubwürdige Alternative präsentieren könnte, als etwas Mächtiges, das in der Lage ist, den Mächten, die in der Welt das Sagen haben, die Stirn zu bieten oder dem reaktionären Populismus oder dem progressiven Neoliberalismus, die sich heute als Optionen präsentieren. Es gibt ein Problem mit der emanzipatorischen Seite der Dinge.

Was schlagen Sie vor?

Diese Gegenhegemonie muss viel ernsthafter werden, sie muss viel mehr über die Integration ihrer Kräfte nachdenken. Integration bedeutet nicht Homogenisierung, nicht die brutale Auslöschung der Unterschiede zwischen weißer Arbeit, Schwarzer Arbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit. Aber es bedeutet, was ich als eine erweiterte oder differenzierte Pro-Arbeiterklasse-Front bezeichne. Du Bois meinte mit seiner Idee der zwei Arbeiterbewegungen nicht, sie zu einer, zur weißen, zu verschmelzen. Ganz und gar nicht. Er meinte wirklich zwei Bewegungen, die zwei strukturelle Situationen repräsentierten, die man nicht einfach in einer einzigen zusammenfassen konnte. Das Gleiche gilt jetzt für drei Arbeiterbewegungen. Wir haben mindestens drei verschiedene Formen von Arbeit und drei soziale Bewegungen. Und die Vorstellung, dass eine von ihnen sich in den Hintergrund und die anderen in den Vordergrund stellen müsste, ist heute ein No-Go. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, innerhalb des Feminismus eine Unterscheidung zu treffen zwischen dem, was ich den Feminismus für die 99 Prozent und den Feminismus für die 1 Prozent genannt habe. Wir könnten dasselbe mit dem Anti-Rassismus tun, indem wir unterscheiden zwischen dem, was Keeanga-Yamahtta Taylor als „Black Faces in High Places“-Ansatz bezeichnet, und einem Anti-Rassismus für die 99 Prozent – auch einem Umweltschutz für die 99 Prozent. Man könnte die Reihe mit jeder emanzipatorischen Bewegung so fortsetzen und darüber nachdenken, wie eine erweiterte, klassenorientierte Perspektive aussehen würde. Und das wäre nicht die alte Idee, dass jeder seine Prioritäten fallen lässt und sich hinter dem alten Fabrikproletariat aufstellt.