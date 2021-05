Naomi Campbell, 50, sorgt für die Überraschung des Tages. Per Instagram gab sie bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ein Foto gewährte zudem einen Blick auf das Neugeborene, der Kleidung nach zu schließen ist es wohl ein Mädchen. Liebevoll hält eine Hand, die vermutlich Campbell gehört, die zarten Füßchen des Kindes. Das britische Model schreibt dazu: „Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich dazu auserwählt, seine Mutter zu sein. Ich fühle mich so geehrt, diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben, dass es keine Worte gibt, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir teile, mein Engel. Es gibt keine größere Liebe.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Naomi Campbell (@naomi) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Campbell hatte immer wieder gesagt, eine Familie gründen zu wollen, sich aber bisher dafür nicht bereit zu fühlen. Die Neuigkeiten vom Nachwuchs erfreuen und irritieren insofern gleichermaßen. Zudem ist nicht bekannt, dass Campbell derzeit einen Partner hat. Auch hat man sie nie mit Babybauch gesehen. Es liegt nahe, dass sie das Kind per Leihmutterschaft oder Adoption bekommen hat. Das ist allerdings nur Spekulation, eine Erklärung lieferte Campbell nicht. In einem Interview mit dem Evening Standard Magazine hatte sie 2017 dazu gesagt: „Durch die heutige Wissenschaft kann ich es tun, wann ich will.“