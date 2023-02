Nationalgalerie restituiert Werke von jüdischem Vorbesitzer Aus der Sammlung der Nationalgalerie Berlin werden drei Werke an die Erben ihres jüdischen Vorbesitzers restituiert. Eine der Arbeiten kann dabei als Geschen... dpa

Berlin -Aus der Sammlung der Nationalgalerie Berlin werden drei Werke an die Erben ihres jüdischen Vorbesitzers restituiert. Eine der Arbeiten kann dabei als Geschenk in den Beständen der Neuen Nationalgalerie verbleiben, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Dachorganisation der Staatlichen Museen am Mittwoch in Berlin mitteilte.