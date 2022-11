Nesbø: Schlafe nach Schreiben von Kinderbüchern besser ein Die Krimis des norwegischen Schriftstellers Jo Nesbø sind nichts für schwache Nerven - auch nicht für den Autoren selbst, wenn er nach dem Schreiben einschla... dpa

Berlin -Die Krimis des norwegischen Schriftstellers Jo Nesbø sind nichts für schwache Nerven - auch nicht für den Autoren selbst, wenn er nach dem Schreiben einschlafen will. „Ich fühl' mich besser, ins Bett zu gehen in der Nacht, nachdem ich ein Kinderbuch geschrieben habe als bei der Harry Hole-Serie“, verriet der 62-Jährige am Mittwochabend bei der Buchpremiere und Lesung seines neuen Thrillers „Blutmond“ in Berlin.