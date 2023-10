Eigentlich muss man sich fragen, warum noch niemand schon früher auf die Idee gekommen ist: Von 2024 an kann man im Schloss Rheinsberg heiraten. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Mittwoch mit. Der Spiegelsaal des Schlosses wird eine Außenstelle des Standesamtes der Stadt Rheinsberg. Die Schlösserstiftung und die Stadt Rheinsberg haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, Termine für 2024 können ab sofort angefragt werden. Die standesamtliche Trauung kann von April bis Oktober, mittwochs und freitags von 9 bis 10 Uhr stattfinden. Bis zu 40 Personen finden im prachtvollen Spiegelsaal Platz. Ein anschließender Sektempfang im Schlosshof mit Blick auf den Grienericksee sei ebenfalls möglich, heißt es in der Mitteilung.

Die Parkseite von Schloss Rheinsberg spiegelt sich in dem vom Grienericksee gespeisten Wasser des Schlossgrabens. dpa

Paare, die sich für eine standesamtliche Trauung im Schloss Rheinsberg interessieren, können sich ab sofort mit dem Standesamt Rheinsberg in Verbindung setzen, die Telefonnummer lautet 033931 55108. Weitere Informationen gibt es auch auf der Webseite der Schlösserstiftung unter www.spsg.de/hochzeiten.



Das Schloss ist geprägt vom Friderizianischen Rokoko Friedrichs II., frühklassizistische Elemente Prinz Heinrichs folgten. Der prachtvolle, lichtdurchflutete Spiegelsaal ist mit üppig vergoldetem Stuckdekor und einem opulenten Deckengemälde des preußischen Hofmalers Antoine Pesne ausgestattet. Kronprinz Friedrich diente er als Konzertsaal.