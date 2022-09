Neubau des Bauhaus-Archivs: Richtfest erst für 2023 geplant Der Neubau des Bauhaus-Archivs in Berlin wird später fertig als ursprünglich geplant. Das Richtfest ist nun für das erste Quartal 2023 vorgesehen, wie Senats... dpa

Berlin -Der Neubau des Bauhaus-Archivs in Berlin wird später fertig als ursprünglich geplant. Das Richtfest ist nun für das erste Quartal 2023 vorgesehen, wie Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt am Dienstag sagte. Sie besuchte die Baustelle unter anderem mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Ein genauer Öffnungstermin wurde nicht genannt. Ursprünglich sollte das Museum bereits in diesem Jahr wieder aufmachen.