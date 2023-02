Neue Ausstellung zum Thema Sonne im Museum Barberini Um Licht geht es seit Samstag in einer neuen Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam. Die Kunstausstellung widmet sich der Sonne von der griechischen An... dpa

Potsdam -Um Licht geht es seit Samstag in einer neuen Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam. Die Kunstausstellung widmet sich der Sonne von der griechischen Antike bis zur Gegenwart. Unter anderem sind Werke von Caspar David Friedrich, William Turner, Edvard Munch und Claude Monet zu sehen. Monets Ölgemälde „Impression, Sonnenaufgang“ von 1872 als Ausgangspunkt der Schau ist eine Leihgabe aus Frankreich. Es gab dem Impressionismus vor über 150 Jahren seinen Namen. Nach Museumsangaben ist das Werk des französischen Impressionisten Monet außerhalb von Paris bisher nur äußerst selten zu sehen gewesen. Zu sehen ist das Gemälde im Barberini in den ersten acht Ausstellungswochen.