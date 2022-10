Neue Führung für Brigitte-Reimann-Literaturhaus gesucht Das Brigitte-Reimann-Literaturhaus in Neubrandenburg sucht eine neue Führung. Wie eine Sprecherin des Literaturzentrums, das das Haus betreibt, am Mittwoch s... dpa

ARCHIV - Das Brigitte-Reimann-Literaturhaus. pa/Archivbild Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/d

Neubrandenburg -Das Brigitte-Reimann-Literaturhaus in Neubrandenburg sucht eine neue Führung. Wie eine Sprecherin des Literaturzentrums, das das Haus betreibt, am Mittwoch sagte, soll die Stelle ab April 2023 neu besetzt werden. Die bisherige Leiterin Erika Becker gehe in den Ruhestand. In der Ausschreibung werden Bewerber gesucht, die möglichst ein literaturwissenschaftliches Studium oder ein Bibliotheksstudium vorweisen können.