Neue Meta-Studie: Radfahrer:innen sind die besseren Menschen und haben besseren Sex

Dies ist die neue Folge der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.

Menschen, die sich vor allem per Fahrrad fortbewegen, sind überdurchschnittlich oft moralisch besonders integer. Zu diesem Ergebnis kam eine über Jahre durchgeführte Studie des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradklub) in Zusammenarbeit mit dem VDZ (Verband des deutschen Zweiradhandels) und dem Adel auf dem Radel e.V.

Die Studie wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren in allen deutschen Bundesländern durchgeführt und basierte auf Befragungen von Radfahrern, Fußgängern, Auto- und Motorradfahrerinnen. Anhand eines am ZI (Zentralinstituts für seelische Gesundheit Mannheim) erstellten umfangreichen Fragebogens konnten Menschen per Multiple Choice Einschätzungen sowohl über sich selbst als auch über andere Verkehrsteilnehmer:innen abgeben. Über 22.000 Bögen wurden ausgefüllt und von Psycholog:innen ausgewertet.

Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig

Dabei zeigte sich, dass Radfahrer:innen nicht nur glücklicher und gesünder sind, sondern auch besser für ihren Nachwuchs sorgen, mehr spenden und sich häufiger für den Umweltschutz einsetzen. Obendrein ist der Fußabdruck von Radlern im Durchschnitt deutlich kleiner als der anderer Verkehrsteilnehmer:innen (maximal Schuhgröße 43).

Die Studie zeigte, dass Radfahrer:innen viermal so häufig öffentlich gendern, dreimal so oft ihren Müll korrekt trennen und mehr als doppelt so oft vom Papst heiliggesprochen werden wie Menschen, die sich primär anders fortbewegen. Tatsächlich haben Radfahrer:innen auch den besseren Sex, was die Auftraggeber:innen der Studie damit erklären, dass diese Verkehrsteilnehmer:innen besonders empathisch, rücksichtsvoll und kontaktfreudig sind.

Sonderrechte für Radler:innen

Diese Aussagen trafen zumindest Radfahrer:innen über sich selbst. Diese Gruppe der Studienteilnehmer bejahte auch zu 78 Prozent, dass für Radfahrer Sonderrechte gelten und sie von der Straßenverkehrsordnung weitgehend entbunden sind. Das Fahren auf Bürgersteigen und das Zur-Seite-Klingeln lästiger Passanten solle schon kleinen Radler:innen beigebracht werden, um sich im Leben behaupten zu können.

Auch trete rechts vor links außer Kraft, wenn ein Radfahrer a) auf dem Rad telefoniere, b) esse oder trinke, c) sich gerade mit einem anderen neben ihm radelnden Radfahrer unterhalte, d) einen Fahrradhelm trage oder e) keinen Fahrradhelm trage. Immerhin 66 Prozent der befragten Zweiradnutzer gaben an, dass sie Verkehrsampeln für unverbindliche Empfehlungen hielten, sich Fußgänger und Autofahrer aber unbedingt an die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Lichtzeichen zu halten haben.

Radfahrer:innen sehen sich als Opfer

Als bessere Menschen, die es einfach verstanden haben, sehen sich Radfahrer:innen häufig als Opfer einer ignoranten Umwelt. Aus Sicht der Zweiradnutzer haben viele der übrigen Verkehrsteilnehmer einfach den Geist der Zeit noch nicht verstanden und blockieren mit ihren Schadstoffmobilen die Straßen oder stehen als Fußgänger Methangas auspupsend auf Bürgersteigen im Weg.

Typisch sei auch, dass unaufmerksame Autofahrer nicht rechtzeitig auswichen, wenn man als lebensbejahender Anarcho-Radler nachts betrunken und ohne Licht vergnügt mit dem Rad durch die City geisterfahre. Aus Sicht etlicher Radfahrer:innen bleiben oft nur verbale oder körperliche Gewalt, um sich unter lauter Ignoranten Gehör zu verschaffen.

Unauffällige Nutzer der „Öffis“

Anders sehen das die Befragten, die nur selten oder gar nicht das Fahrrad im Stadtverkehr nutzen. Sie sehen sich nicht selten gefährdet durch „rücksichtslose Powerradler“ und sind „froh, wenn sie die U- oder Straßenbahn“ sicher erreicht haben.

Laut Studie gelten die Nutzer:innen öffentlicher Verkehrsmittel als moralisch unauffällig und haben auch nicht so schöne Haare und so guten Sex wie die Zweiradnutzer. Auch sind sie öfter mit Messern bewaffnet und verspielen dadurch an moralischer Überlegenheit.

