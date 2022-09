Neue Nationalgalerie will „Sound in the Garden“ fortsetzen Nach fünf erfolgreichen Konzerten will die Neue Nationalgalerie in Berlin die historisch begründete Konzertreihe im Skulpturengarten des Museums fortsetzen. ... dpa

ARCHIV - Die Neue Nationalgalerie in Berlin. a Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Nach fünf erfolgreichen Konzerten will die Neue Nationalgalerie in Berlin die historisch begründete Konzertreihe im Skulpturengarten des Museums fortsetzen. Das kündigte das Haus für Kunst des 20. Jahrhunderts am Mittwoch für das kommende Jahr an.