Baden, Sonnen, Radfahren und vieles mehr. Die Ostseeinsel Bornholm gilt als Ferienparadies. Nicht mehr lange, dann rückt sie näher an Berlin heran – dank einer neuen Bahnverbindung, die die An- und Abreise erleichtert. Auch wer nach Südschweden möchte, wird von der Neuerung profitieren. Start ist am 21. Mai, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit von Mecklenburg-Vorpommern auf Anfrage mit. Dessen Sprecher Gunnar Bauer kündigte „gute Anschlüsse“ an.

Natürlich ist es jetzt schon möglich, klimafreundlich ohne Auto nach Bornholm oder Südschweden zu reisen. Züge fahren nach Bergen auf Rügen, ins Ostseebad Binz oder nach Sassnitz. Von dort gelangt man mit Bussen der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen zur Bushaltestelle des Fährhafens Sassnitz/Mukran, in dem die Schiffe nach Rønne und Ystad anlegen. Allerdings müssen Busfahrgäste zum Teil längere Fußwege zurücklegen, was nicht jedermanns Sache ist. Die neue Bahnverbindung wird die Lücke zwischen dem ICE-Bahnhof Bergen und dem Fährterminal mit Regionalzügen schließen.

Gute Anschlüsse auch nach Hamburg, Thüringen und Sachsen

Zum Jahreswechsel berichtete die Berliner Zeitung, dass es entsprechende Überlegungen gebe. „Das Land Mecklenburg-Vorpommern, DB Fernverkehr, die Hanseatische Eisenbahn, die Fährlinien und der Hafen haben gemeinsam Möglichkeiten diskutiert, Fahrgäste über die Schiene direkt von Bergen auf Rügen zum Fährterminal Sassnitz/Mukran hin und von dort wieder weg zu bringen“, bestätigte Gunnar Bauer, Sprecher von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Gemeinsam sei es nun gelungen, die zuletzt nur noch von Güterzügen genutzte Strecke in den Hafen für den Nahverkehr wieder zu beleben. Dadurch entstehen an den wichtigsten An- und Abreisetage der Urlaubssaison, den Sonnabenden, Zugverbindungen mit überregionalen Anschlüssen – nicht nur von und nach Berlin. Auch Reisende aus Hamburg, Sachsen, Thüringen, Hessen, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen profitieren, hieß es in Schwerin.

Die neu eingerichtete Linie RE27 verkehrt ausschließlich sonnabends, und zwar vom 21. Mai bis zum 24. September sowie am 15. und 22. Oktober. „An diesen Tagen gibt es jeweils zwei Hin- und Rückfahrten mit Nahverkehrszügen der Hanseatischen Eisenbahn zwischen Bergen und Rügen und dem Fährterminal“, erklärte Bauer. Die Züge verkehren am Vormittag und am Mittag.

Am Vormittag in Berlin abfahren, am Nachmittag in Ystad ankommen

Erste, offiziell noch unbestätigte Fahrplanangaben zeigen, dass Reisende aus Berlin vor allem von der zweiten Verbindung profitieren. Wer um 9.46 Uhr am Berliner Hauptbahnhof in den Intercity Express (ICE) steigt, kann laut Fahrplan gegen 17.15 Uhr im südschwedische Ystad und gegen 18.15 Uhr in Rønne auf Bornholm sein. Wer wiederum um 8 Uhr in Rønne startet, trifft um 16.13 Uhr in Berlin ein. Für Reisende aus Ystad bietet sich eine Verbindung an, die je nach Reisetag am 11 oder 11.15 Uhr in Südschweden beginnt und um 18.17 Uhr in Berlin endet. Während des Zeitraums vom 2. Juli bis 6. August gebe es die Ystad-Verbindung allerdings nicht, so Gunnar Bauer.

„Die zusätzlichen Fahrten der RE27 werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern bestellt und finanziert“, betonte der Ministeriumssprecher in Schwerin. „Nach Abschluss der Saison werden alle Beteiligten die Nachfrage des Angebots gemeinsam auswerten und über die Ausgestaltung des Angebotes für die Saison 2023 beraten.“ Beteiligte haben sich bereits jetzt dafür eingesetzt, die neue Verbindung nicht nur an Sonnabenden, sondern während der Saison an allen Wochentagen einzusetzen.

ICE fährt häufiger von Berlin nach Binz auf Rügen

Am Passagierterminal des zu DDR-Zeiten gebauten Mukran Port, wie der Hafen auf der Ostseeinsel Rügen offiziell heißt, haben schon lange keine Reisezüge mehr zum Ein- und Aussteigen gehalten. Seit 2019, als der Berlin-Night-Express Berlin–Malmö zum letzten Mal auf die inzwischen nicht mehr verkehrende Eisenbahnfähre nach Trelleborg rollte, findet im Sassnitzer Hafen überhaupt kein regulärer Reisezugverkehr mehr statt.

Wie berichtet hat sich auch der Fernverkehr zwischen Berlin und Rügen deutlich verbessert. Es gibt mehr direkte Zugverbindungen zu der beliebten Ostseeinsel – zum Teil ab Mitte Mai, zum Teil ab Mitte Juni und meist ebenfalls nur an bestimmten Wochentagen. Das soll die Regionalzüge auf dieser Route entlasten. Um ein sonniges Wochenende gut auszuschöpfen, könnte man zum Beispiel am Sonnabend um 7.46 Uhr von Berlin nach Ostseebad Binz reisen. Ankunft laut Fahrplan um 11.31 Uhr. Dieser ICE verkehrt an mehreren Sonnabenden bis Ende Oktober, zum Beispiel am 16. April, 7., 14. und 21. Mai. Ein weiterer durchgehender ICE startet von Mitte Mai bis Anfang Oktober um 9.17 Uhr in Berlin, ebenfalls am Sonnabend. Der Binzer Strand und die Promenade mit vielen Hotels sind nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof entfernt.

Zurück ginge es zum Beispiel am Sonnabend mit dem ICE um 18.24 Uhr (ab 14. Mai). Oder man nimmt einen anderen Zug, der vom 12. Juni an neu im Fahrplan ist: Sonntag um 16.18 Uhr ab Binz. Neue Möglichkeiten für einen Trip ans Meer.