Berlin/Los Angeles - Es gibt eine neue Wendung im Fall Britney Spears und dem nicht enden wollenden Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater. Seit die Popsängerin sich einen neuen Anwalt genommen hat, scheint der Prozess wieder etwas an Fahrt aufzunehmen. Spears’ Rechtsbeistand Mathew Rosengart will eine zügige Aufhebung der Vormundschaft von Jamie Spears erreichen, die dem 69-Jährigen auch die Kontrolle über die Finanzen seiner berühmten Tochter gibt. Das Vermögen der Sängerin wird auf 60 Millionen Dollar geschätzt.

Am Montag (Ortszeit) nun hat Rosengart vor Gericht die Ablösung von Spears’ Vaters als Vormund beantragt. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf beim Los Angeles Superior Court eingereichte Gerichtsdokumente. Der Anwalt argumentiert, dass das Gericht der 39 Jahre alten Spears Mitte Juli das Recht eingeräumt hat, ihren eigenen Rechtsbeistand zu bestimmen. Wenn sie dazu in der Lage sei, müsse sie auch imstande sein, ihren Treuhänder selbst zu wählen, so Rosengart laut New York Times.