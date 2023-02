Neuer „Avatar“ umsatzstärkster Film in Deutschland Für vier Oscars ist „Avatar: The Way of Water“ nominiert. Der Film von James Cameron ist aber nicht nur in der Branche, sondern vor allem auch beim Publikum ... dpa

HANDOUT - Sam Worthington als Jake Sully in einer Szene des Films «Avatar 2: The Way Of Water». Der Film ist der umsatzstärkste in Deutschland. --/20th Century Studios/dpa

Berlin -Der Film „Avatar: The Way of Water“ von Regisseur James Cameron hat in Deutschland mehr Umsatz eingespielt als jeder Film zuvor. Das teilte die Walt Disney Company mit. Nach 68 Tagen im Kino habe der Film mehr als 129 Millionen Euro Umsatz eingespielt. „Damit bricht er die 25 Jahre alte Bestmarke als erfolgreichster Film aller Zeiten nach Umsatz in Deutschland, die 1998 von Titanic aufgestellt wurde“, sagte der Manager der Walt Disney Company für Deutschland, die Schweiz und Österreich, Roger Crotti.