Der bisherige Leiter am Stadtmuseum in Dresden, Thomas Steller, wird von Oktober an neuer Direktor des Potsdam Museums. Das teilte die Stadt Potsdam am Diens...

Potsdam -Der bisherige Leiter am Stadtmuseum in Dresden, Thomas Steller, wird von Oktober an neuer Direktor des Potsdam Museums. Das teilte die Stadt Potsdam am Dienstag mit. Die bisherige Museumsdirektorin Jutta Götzmann hatte die Leitung der Städtischen Museen in Freiburg übernommen. Das Potsdam Museum widmet sich der Kultur und Geschichte der Stadt.

„Ich freue mich sehr, dass die Landeshauptstadt einen versierten Fachmann für museale Fragen als zukünftigen Direktor des Potsdam Museums gefunden hat“, sagte die Fachbereichsleiterin Kultur und Museum, Birgit-Katharine Seemann, laut Mitteilung.

Steller, 1982 in Dresden geboren, ist Kulturwissenschaftler und promovierte über das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden. Er wolle seine Ideen dafür einsetzen, das Potsdam Museum zu einer „auf Partizipation ausgerichteten Institution“ weiter zu entwickeln, so Steller.

Der Museumsmanager leitete das Stadtmuseum Dresden in einer Doppelspitze. Anfang Oktober löst er dann am Potsdamer Stadtmuseum den kommissarischen Direktor Hannes Wittenberg ab.