Neuer „Indiana Jones“: Deutschlandpremiere mit Harrison Ford

Der neue „Indiana Jones“-Film feiert am Donnerstag seine Deutschlandpremiere in Berlin. Die Darsteller Harrison Ford (80), Phoebe Waller-Bridge (37), Mads Mi...

Berlin -Der neue „Indiana Jones“-Film feiert am Donnerstag seine Deutschlandpremiere in Berlin. Die Darsteller Harrison Ford (80), Phoebe Waller-Bridge (37), Mads Mikkelsen (57) und Thomas Kretschmann (60) werden auf dem roten Teppich am Zoo Palast erwartet, wie eine Sprecherin sagte. Der mittlerweile fünfte Teil der Reihe heißt „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“.

15 Jahre sind seit dem Vorgänger „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ vergangen. Das neue Abenteuer mit dem berühmten Archäologen kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos.