Berlin/Los Angeles - Mit Namen hat es die Familie Kardashian-West irgendwie. Allein die vier Kinder, ein einziges Namensbrimborium: North West, Psalm West, Saint West und Chicago West heißen die lieben Kleinen. Längst sind nicht alle Himmelsrichtungen untergebracht, aber mit weiterem Nachwuchs sieht es nach der Trennung von Noch-Ehefrau Kim Kardashian schlecht aus. Nun hat der US-Rapper also Zeit, sich mit seinem eigenen Namen zu beschäftigen.

Der als Kanye Omari West geborene 44-Jährige ist schon länger auch unter seinen Künstlernamen Ye und Yeezy bekannt. Seit 2018 firmiert sein Twitterkonto unter „Ye“. Dies gefällt dem Musiker offenbar so gut, dass er das Kürzel auch zu seinem amtlichen Namen machen will. Jedenfalls hat West einen entsprechenden Antrag auf Namensänderung in Los Angeles bei Gericht beantragt. Dem Magazin People zufolge hat der Rapper persönliche Gründe für den Namenswechsel geltend gemacht, diese aber nicht weiter ausgeführt. Das Gericht muss dem Antrag noch zustimmen.