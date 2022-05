Afrikanische Götter, das ägyptische Totenbuch, die Kraft der Familie und der Zustand der Welt: Auch auf ihrem dritten Album bauen die franko-kubanischen Zwillinge Ibeyi Brücken zwischen Kulturen ihrer näheren und ferneren nigerianischen Herkunft, mit der Mischung aus Clubbeats und afrikanischer Percussion, mit schwebenden Chorpassagen und nachdrücklichen Anrufungen von allem, was ihnen heilig ist, in Englisch, Yoruba, Französisch oder Spanisch.

„Spell 31“ heißt es, nach dem Spruch aus dem ägyptischen Buch der Toten, das zu Arbeitsbeginn im Londoner Studio herumlag und ihnen den Weg ins Album und seine Songs öffnete: ein kräftigender Abwehrzauber, der zugleich die Toten beschützen und ihr Wissen tradieren sollte.

Elektronische Beats und westafrikanische Spiritualität

Ein „Zauber aus Gold“ ist es geworden, wie sie ihn auf der über die Maßen coolen ersten Single „Made of Gold“ verkündeten. Im bildmächtig brodelnden Video dazu sieht man die beiden als Yoruba-Götter die Welt erschaffen, aus Donner und Blitz und Wasser und Nebeln, in einer Klangkulisse aus entschlossen sich beulendem Subbass, ihren schmeichelnd hellen Stimmen und rau kontrastierenden Einwürfen des gambisch-britischen Rappers Pa Salieu als Gast. Sie beschwören die afrikanischen Vorväter und ihre Überlieferung, den „Zorn und den Hunger“: „Sorgt dafür, dass sie uns hören“, ruft Pa Salieu.

2014 erschien das erste Album von Lisa-Kaindé und Naomi Diaz, die 27-jährigen Schwestern hinter dem Projekt, produziert von Richard Russell, der sie von der Bühne weg auf sein einflussstarkes Londoner Label XL geholt hatte. Mit Naomi, die Klavier studierte, an den Keyboards und Lisa-Kaindé, akademisch ausgebildete Percussionistin, an den Beats führten sie die Hörer in eine zugleich elektronisch und archaisch-akustische Welt westafrikanischer Spiritualität aus Natur- und Ahnenkult. Die bauchige Cajon-Trommel, die eines der wesentlichen Stilmittel ist, hatte Lisa-Kaindé von ihrem 2006 gestorbenen kubanischen Vater Miguel Anga Diaz übernommen, der es mit dem Buena Vista Social Club zu weltweitem Ruhm gebracht hatte.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auf dem Nachfolger-Album „Ash“ weiteten sie, geprägt von Welttourneen und Auftritten mit Beyoncé sowie bei diversen Fashionshows, die musikalische Perspektive wie den Blick in die Welt und besangen sexistische und rassistische Erfahrungen. Sie zogen die Elektronik an, manipulierten ihre Stimmen und holten sich Gäste wie Kamasi Washington, der mit seinem Saxofon das empowernde „Deathless“ bläst.

Ihr „Spell 31“ bindet nun alle Ebenen – das Religiöse, das Politische, das Persönliche – in Songs, in denen man eindrucksvoll spürt, wie selbstbewusst und souverän sie mittlerweile ihre Musik gestalten. Sie wirken zugleich kraftvoller und reduzierter, auch weil sie diesmal von den Grooves her gedacht haben, an denen sich die Kompositionen orientieren mussten. Dabei reicht die Spannweite von einem westafrikanischen Gebet, das sie allein über tribalistische Trommeln singen, bis zum pop-hoppigen „Sister 2 Sister“, in dem sie ihre Schwesternschaft feiern, über den minimalistischen Bounce von „Made of Gold“ zu einer abschließenden Erinnerung an die Toten, von ihrem Vater bis zu Prince. Und dazu kommt noch ein wuchtiger Kopf-hoch-Protestsong namens „Rise Above“: ein Stück für „alle, die wegen Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht unterdrückt werden“. Lustigerweise übernehmen sie Titel, Text und Haltung von einer Hardcore-Nummer der alten Westcoast-Punks Black Flag: „Erhebt euch!“, rufen sie zu aufrüttelnd wuchtigen Drums, und ihre Stimmen scheinen aus der afrikanischen Weite über die amerikanischen Plantagen und bis ins Dickicht unserer Städte zu wehen.

Ibeyi: „Spell 31“, XL Records