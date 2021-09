Ein wenig im Schatten der aktuellen Direktoren-Personalien in zwei Häusern der Neuen Nationalgalerie (Mies-van-der-Rohe-Bau und Hamburger Bahnhof) ändert sich auch im Charlottenburger Museum Berggruen so einiges im Zusammenhang mit dem Reformprozess in den Staatlichen Museen. Das erklärte Ziel ist ja, dass die einzelnen Häuser ihre Potenziale besser ausschöpfen können. Die Preußenstiftung verkündet, das es in diesem vom Sammler und Mäzen Heinz Berggruen (1914–2007) gegründeten Schatzkästchen mit Werken von Picasso und seiner Zeit künftig weit publikumsorientierter, vielfältiger, internationaler und auch eigenständiger zugehen wird.

1996 hat der unter den Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft aus Berlin geflohene Heinz Berggruen das Museum im Westlichen Stülerbau mit Blick zum Schloss Charlottenburg gegründet. Er war im Pariser Exil zum engen Freund Picassos und später zum leidenschaftlichen Sammler des Jahrhundertkünstlers und dessen Zeitgenossen – darunter Matisse, Giacometti, Laurens, Klee – geworden. Seitdem ist das mit einem zweiten historischen Gebäude erweiterte Haus zu einer ganz besonderen Marke innerhalb der Nationalgalerie geworden.