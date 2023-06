Neues Besucherzentrum am Brecht-Weigel-Haus

Am Brecht-Weigel-Haus in Buckow in der Märkischen Schweiz ist ein neues Besucherzentrum fertiggestellt worden. Das in zweieinhalb Jahren errichtete Gebäude b...

Buckow -Am Brecht-Weigel-Haus in Buckow in der Märkischen Schweiz ist ein neues Besucherzentrum fertiggestellt worden. Das in zweieinhalb Jahren errichtete Gebäude biete Platz für einen Empfang, den Museumsshop, Mitarbeiterbüros, einen Veranstaltungsraum und ein Archiv, teilte das Landratsamt Märkisch-Oderland am Freitag mit. Die Gesamtkosten für den Bau gab das Amt mit 1,9 Millionen Euro an. Das Land und die EU habe das neue Besucherzentrum mit Mitteln in Höhe von 1,7 Millionen Euro gefördert.

Das Haus ist seit 1977 Gedenkstätte und Museum für den weltberühmten Dichter und Dramatiker Bertolt Brecht (1898-1956) und Schauspielerin Helene Weigel (1900-1971). Das Künstlerehepaar hatte den Ort seit 1952 als Sommersitz ausgewählt und in dem Anfang des 19. Jahrhunderts gebauten Haus gearbeitet. Brecht schrieb 1953 auch den Gedichtzyklus „Buckower Elegien“.