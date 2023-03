Neues Album von Ed Sheeran: Was Fans über „Subtract“ jetzt schon wissen müssen

Wenn Pop-Sänger behaupten, ihr neues Album sei zugleich auch ihr persönlichstes, ist Vorsicht geboten: Die Phrase ist mittlerweile eine Standard-PR-Floskel bei fast jedem Platten-Release. Offenbar bedient sie ein Verlangen des Publikums nach authentisch Autobiografischem. Oder was man dafür halten mag.

Beim Balladenbubi von nebenan, dem vierfachen Grammy-Gewinner Ed Sheeran, darf man der Behauptung aber wohl doch glauben. Denn er hat wahrlich eine ganze Menge durchgemacht in letzter Zeit – wie er auch in einer (Stichwort: Authentizität) handgeschriebenen, tagebuchhaften Notiz festgehalten hat, die er für seinen Twitter-Post abfotografierte. Mit diesem Post kündigte er am 1. März das neue Album an.

Was brennt Ed Sheeran demnach auf der Seele? Bei seiner schwangeren Frau wurde Anfang 2022 ein Tumor diagnostiziert, der erst nach der Schwangerschaft behandelt werden durfte. Nur wenige Wochen später starb sein bester Freund Jamal Edwards an einem Herzinfarkt, ausgelöst durch einen Mix aus Alkohol und Kokain. Obendrein stand Ed Sheeran wegen Plagiatsvorwürfen vor Gericht. Dass Musik eine Form von Therapie ist, mag ebenfalls eine Floskel sein – aber bei all dem Aufruhr im Leben von Ed Sheeran darf man ihr diesmal wohl Glauben schenken. Textlich ist mit Trauma samt Hoffnungsfunken und Katharsis zu rechnen.

Und wie wird das Ganze klingen? Wer es wissen will, sollte wohl vorab mal bei den beiden Taylor-Swift-Alben „Folklore“ und „Evermore“ (beide 2020) reinhören. Warum? Es war Taylor Swift, die ihren Mit-Produzenten dieser beiden akustisch reduzierten Alben persönlich mit Ed Sheeran bekannt machte. Es handelt sich dabei um Aaron Dessner, den melancholischen Indie-Rocker von The National. Dieser hat nun auch Ed Sheerans neues Album produziert.

Erscheinen wird es übrigens am 5. Mai 2023 bei der Plattenfirma Warner, wo Ed Sheeran unter Vertrag steht. Es trägt den typografisch stilisierten Titel „–“ (sprich: „Subtract“), also Minus. Und es soll, so Sheeran, das Ende seiner sogenannten mathematischen Alben besiegeln. Die Rede ist von seinen Platten „+“ (2011), „x“ (2014), „÷“ (2017) und „=“ (2021). Mit höherer Mathematik ist also, im wahrsten Wortsinn, nicht mehr zu rechnen.