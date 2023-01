Neun Liedermacher aus Europa singen Gundermann in ihren Sprachen Liedermacher aus mehreren Ländern wollen Songs von Gerhard Gundermann (1955-1998) in ihrer jeweiligen Sprache interpretieren. Die Konzerte unter dem Titel „G... dpa

Hoyerswerda -Liedermacher aus mehreren Ländern wollen Songs von Gerhard Gundermann (1955-1998) in ihrer jeweiligen Sprache interpretieren. Die Konzerte unter dem Titel „Gundermanns Lieder in Europa“ finden am 17. Februar im Leipziger „Anker“ und an den beiden Tagen darauf in der Kulturfabrik Hoyerswerda und der Christuskirche Berlin-Schöneweide statt, teilte der Veranstalter am Sonntag mit.