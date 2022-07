Die Show ist längst ausverkauft, genau wie die am nächsten Tag. 800 Fans haben zwei Jahre lang an dieser Karte festgehalten. Hunderte von ihnen sind extra aus England angereist - viele haben ihre Flugtickets und Hotels schon zweimal umgebucht.

Einer von ihnen, Danny Wintringham, ist sogar mit dem Rad 865 Kilometer von Ost-London nach Berlin gefahren. Wie er der Berliner Zeitung kurz vor dem Konzert erzählt, ist er seit den frühen 90ern ein Fan von New Model Army. Er war schon auf mindestens 100 ihrer Auftritte. Obwohl er nicht ganz sicher war, ob er es nach Berlin schaffen würde, war er entschlossen, es zu versuchen, um dieses Wochenende zu erleben zusammen mit „the Family“, wie sich die Fans von NMA bezeichnen.

Draußen ist es regnerisch und kühl, obwohl es Mitte Juli ist: typisches englisches Wetter für eine untypische englische Band. Drinnen ist es genauso perfekt: das SO36, diese vertraute musikalische Zuflucht in Kreuzberg ist die passende Wahl für was New Model Army als „stripped back punk rock show“ (eine abgespeckte Punkrock-Show) beschreiben.

Circus Rhapsody als Vorband: Volltreffer!

Die Berliner Folk-Punkband Circus Rhapsody hat die herausfordernde Aufgabe, das Publikum aufzuwärmen. Mit „Revolution“ geht’s los und nach ein Paar Songs schaffen sie es, die meisten wie ein Magnet weg von der Bar und dem Merchstand wegzuziehen und zu beweisen, dass sie als Vorband zu wählen ein Volltreffer ist.

Geige, ausgelassene Tanzstimmung und Herz bei der Sache. Ein sympathischer Sänger, dessen Stimme ab und an an Serj Tankian von System of a Down erinnert. Und eine Geigerin, die nie still stehen kann und das Publikum mitreißt. Der Höhepunkt: die buchstäblich süße Geste Zuckerwatte zu verteilen um noch mehr gute Laune zu verbreiten. Die Berliner Gruppe hat bestimmt viele neue Fans gewonnen.

Schweiß, Tränen und Gänsehaut

Es ist aber Zeit für das Hauptgericht. Im Hintergrund steht nur eine schwarze Flagge mit dem weißen NMA-Logo. Licht aus, Scheinwerfer an, Gänsehaut pur. New Model Army laufen auf die schlichte, schmucklose Bühne und die ersten Töne von „Bittersweet“ verwandeln den Club in ein wildes Menschenmeer.

„Ambition“, „Lust for Power“ - auf einmal bebt das SO36. Die ersten Moshpits bilden sich und alle scheinen für eine Nacht ihre Sorgen zu vergessen. Fast niemand spürt das Bedürfnis, das Handy aus der Hosentasche rauszuholen, was oft bei Konzerten ablenkt und nervt.

Frontmann Justin Sullivan tauscht zum ersten mal seine Gibson gegen eine akustische Gitarre für „A Liberal Education“. Manche klettern auf Schultern und schweben sie über das Publikum. Man sieht Tränen während Sullivan singt „we didn’t want a victory, we just wanted to fight, but you wouldn’t fight, you just gave in“ (“Wir wollten keinen Sieg, wir wollten nur kämpfen, aber du hast nicht gekämpft, du hast einfach aufgegeben”).

Der Krieg, der alles überschattet

Justin Sullivan ist mehr als ein Sänger und Liedermacher. Das Gesicht von New Model Army ist ein Dichter, ein Barde, ein Schamane. Diesmal hat er nicht so viel zu sagen wie sonst. Schwarz gekleidet, mit seinem silbernen Traumfänger um den Hals, kommuniziert er mit dem Publikum durch seinen Blick und seinen Texten.

„1984“, „No Rest“, „Angry Planet“. Themen und Sorgen, die Zeit und Grenzen überschreiten: gesellschaftliche Unzufriedenheit, Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung. „Punk sollte eigentlich keine Musik sein, sondern eine kulturelle Revolution“, meint Sullivan kurz bevor die Band aus Bradford „Fate“ spielt.

Mit „Vengeance“ ist die Show fast vorbei. Unter wildem Applaus taucht die Gruppe wieder auf. „Mehr gibt es zum Krieg in der Ukraine nicht zu sagen“, gibt Sullivan zu. „Man kann das ukrainische Volk für seinen außergewöhnlichen Mut nur loben. Gleiches gilt für die Russen, die auf der Straße demonstrieren, trotz Angst zusammengeschlagen zu werden.“ Es ist der Prolog zum Song „Die Trying“.

Bei „Poison Street“ und „Betcha“, dem allerersten Lied, das New Model Army geschrieben haben, sind alle außer Atem. Einige Hits haben gefehlt, aber keiner scheint unzufrieden nach Hause zu gehen. Ganz im Gegenteil.

Drei Tage in Berlin

Am Vortag ist die Band aus Bradford gemeinsam mit dem Sinfonia Leipzig Orchester im Tempodrom aufgetreten worden. Außerdem werden sie am Sonntag zum zweiten mal auf der Bühne von SO36 auftreten. Die zwei Punkrock-Shows werden im Laufe des Jahres als Video veröffentlicht, wie die Band auf Facebook mitteilte.

Fans wie Wintringham freuen sie bestimmt darauf, denn diese besondere Nächte müssen in Erinnerung bleiben.