New Yorker Metropolitan Museum feiert posthum Karl Lagerfeld Mit einer eigenen Ausstellung würdigt das renommierte New Yorker Museum eine der „fesselndsten, produktivsten und wiedererkennbarsten Kräfte in Mode und Kult... dpa

ARCHIV - Modezar Karl Lagerfeld starb 2019. dpa Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

New York -Das New Yorker Metropolitan Museum feiert im kommenden Jahr posthum den 2019 gestorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sollen im Frühjahr in der Ausstellung „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ zu sehen sein, wie das renommierte Museum am Central Park in Manhattan mitteilte. Die Schau werde die „einzigartigen Arbeitsweisen“ des langjährigen Chefdesigners der Modemarke Chanel darstellen.