New Yorker Tribeca Festival eröffnet

New York -In New York ist die 22. Ausgabe des Tribeca Festivals eröffnet worden. Zwölf Tage lang sollen in der ganzen Stadt Filme, Diskussionsrunden, Musikkonzerte und Videospiel-Vorführungen zu sehen sein, wie die Betreiber mitteilten. Zahlreiche Prominente und rund 130.000 Besucher werden erwartet.

Das Festival war nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 von Schauspieler Robert De Niro und Produzentin Jane Rosenthal gegründet worden.