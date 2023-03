New Yorks High Line begeistert mit Werk deutscher Künstlerin Hamburg goes New York: „Observer, Observed“ ist eine interaktive Installation, bei der ein Fernglas eine zentrale Rolle spielt. dpa

New York (dpa) -Ein Werk der in Hamburg geborenen Künstlerin Julia Phillips auf New Yorks High Line ist zu einem Lieblingsobjekt von Einheimischen und Besuchern geworden. Unzählige Menschen veröffentlichten in den vergangenen Wochen Fotos und Videos von „Observer, Observed“ (auf Deutsch etwa: Beobachter, beobachtet) in den sozialen Netzwerken.