Russland marschierte bekanntlich unter dem Vorwand in die Ukraine ein, um diese zu „denazifizieren“. Doch dort steht Russland nun vor einem Paradox, das anfangs nicht zu lösen war: Der ukrainische Präsident ist jüdisch. Nicht „jüdischer Herkunft“, nicht konvertiert. Ein „absoluter“ Jude. Um dieses Paradox zu lösen, stellte der russische Außenminister jüngst die verschwörungstheoretische Behauptung auf, die größten Antisemiten selbst seien Juden gewesen. Mehr noch, sogar Adolf Hitler habe jüdische Wurzeln gehabt.

Stellen Sie sich vergleichsweise einmal vor, man hätte etwas so abgrundtief Rassistisches über eine Person of Color gesagt, vor Millionen von Menschen. Hätte Lawrow das N-Wort benutzt, die Sklaverei verharmlost oder behauptet, Schwarze seien selber schuld am Rassismus, der ihnen entgegenschlägt. Stellen Sie sich darüber hinaus vor, eine Person of Color, womöglich ein Präsident eines Landes, in dem viele People of Color leben, würde erklären: „Wir haben die Sache unter uns geklärt. Er hat sich entschuldigt und ich akzeptiere seine Entschuldigung, und zwar im Namen aller PoC.“

Richtig, eine bizarre Vorstellung. Wie in aller Welt ist es dann normal, dass der israelische Premierminister im Namen aller Jüdinnen und Juden der Welt Putin für die antisemitischen Aussagen seines Außenministers vergibt?

Netanyahu führte dieselbe Haltung am Beispiel Polens vor

Naftali Bennett, der vor einer Woche am israelischen Holocaust-Gedenktag eine Rede hielt und erklärte, die Erinnerung an den Holocaust stecke in der DNA des Staates Israel, hat Putin nach einem kurzen Anruf vergeben. In der Erklärung vom Donnerstag hieß es: „Der Premierminister hat die Entschuldigung von Präsident Putin für Lawrows Äußerungen angenommen und ihm für die Klarstellung der Haltung des Präsidenten gegenüber dem jüdischen Volk und der Erinnerung an den Holocaust gedankt.“

Die Geste ist kein Einzelfall, sondern eine lästige Angewohnheit israelischer Regierungen. 2018 etwa unterschrieb Netanjahu, Israels Ex-Premierminister, eine gemeinsame Erklärung mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki.

Darin stand, dass er anerkennt, dass Polen keinen Teil am Holocaust hatte und letztlich genau Opfer Nazi-Deutschlands war wie die jüdische Bevölkerung. Meine Großeltern, deren polnische Nachbarn in Warschau, Lublin und Lemberg sich nicht unbedingt gegen die Nazis gewehrt hatten, würden sich dabei im Grabe umdrehen. Sie erinnerten sich an eine ganz andere Geschichte. Aber mit Polen muss man heute eben Geschäfte machen, und wenn Israel die Geschichte hierfür ein klein bisschen, nun ja, anpassen muss, dann tut es das. Dafür werden Historikerinnen und Historiker in Polen, die zum Holocaust und zur polnischen Beteiligung forschen, für ihr Lebenswerk verhaftet und vor Gericht gestellt.

Keine Frage, dass dieser Weg auch zurück nach Deutschland führt. Das erste Mal, dass eine israelische Regierung ein Stück der Holocaust-Erinnerung im Namen des jüdischen Volkes verkaufte, war im September 1952 beim Luxemburger Abkommen, dem sogenannten Wiedergutmachungsabkommen.

Im Rahmen dieses Abkommens wurde, anders als viele heute denken, kein Geld an Israel gezahlt. Es wurden deutsche Produkte, Güter und bestimmte Hilfe bei der Unterstützung Geflüchteter in Israel im Wert von 3,5 Milliarden D-Mark zur Verfügung gestellt. Es war ein Schritt, durch den hauptsächlich die deutsche Wirtschaft profitierte. Im letzten Moment fügte man allerdings noch einen kleinen Paragrafen hinzu, der besagte, dass die in Israel lebenden Opfer der Nazis nicht noch etwas von Deutschland beanspruchen konnten.

Vielen Menschen, die alles verloren hatten – inklusive ihrer Familien und oft auch ihrer geistigen Gesundheit –, wurde damit die Möglichkeit genommen, zu klagen. Der damalige israelische Außenminister Mosche Scharet war dafür, zusammen mit Konrad Adenauer, verantwortlich. Die Demonstrationen waren riesig – aber es half nichts.

Bennett spricht nicht für die jüdische Bevölkerung der Welt

Wenn Bennett nun 70 Jahre später dem russischen Außenminister für seinen Antisemitismus vergibt, muss man vielleicht auch daran erinnern: keine Jüdin und kein Jude in der Welt haben den israelischen Premierminister autorisiert, Entschuldigungen in ihrem Namen zu akzeptieren – oder abzulehnen. Nicht einmal jene Juden, die ihn gewählt haben, vor Ort in Israel. Letzteres fällt schlicht nicht in seine Autorität.

Vielleicht wäre jetzt, wenige Tage nachdem man in Israel den Holocaust-Gedenktag feierte, ein gutes Timing, damit aufhören. Israelische Politiker sind sehr gut darin, vor den Kameras die richtigen Sätze („Niemals vergessen!“) zu sagen. Doch hinter den Kameras behandeln sie die Erinnerung an die Verbrechen des europäischen Antisemitismus und Nazismus wie symbolisches Kapital.

Und Kapital ist eben wertlos, wenn man es nicht in Kaufkraft übersetzt. Das Problem: Jedes Mal, wenn eine israelische Regierung das symbolische Portemonnaie aufklappt, bleibt danach weniger symbolisches Kapital übrig. Ob sie damit zum Vorteil der Jüdinnen und Juden der Welt handeln? Kommt Zeit, kommt Rat.