Nico Santos ist zum ersten Mal ganz bei sich

Berlin -Der wachsende Erfolg hat in das Leben des Sängers Nico Santos nicht nur mehr Fans, sondern auch höhere Erwartungen an sich selbst, das Gefühl von Druck, weniger Privatsphäre und Panikattacken gebracht. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Nicht für den Erfolg, sondern weil ich Musik liebe. Aber wenn man das macht, ist man nicht allein, macht viele Sachen parallel und will sein Team nicht enttäuschen“, sagte der 30-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Tiefen der letzten Jahre, aber auch viele Höhen - zum Beispiel die Hochzeit mit seiner Frau Aileen - finden sich nun in seinem neuen Album wieder. „Ride“ erscheint am 26. Mai.

Songs auf Santorin entstanden

Viele Lieder für das neue Album seien auf der griechischen Insel Santorini - seiner Lieblingsinsel - entstanden, sagte Santos, der bürgerlich Nico Wellenbrink heißt. „Ich hatte jetzt echt viel Zeit zu schreiben. Im Gegensatz zum letzten Album war ich jetzt viel freier in dem, was ich machen konnte“, sagte er.

Santos letztes Album ist 2020 erschienen. Trotz der Corona-Pandemie spielte er Konzerte, doch auch für ihn sei der Einschnitt spürbar gewesen, erzählte er. Jedoch nicht nur im negativen Sinne: „Corona hat mir die Chance geschenkt, meine Frau so richtig kennenzulernen. Vorher war mein Terminkalender immer voll, ich war ständig unterwegs. In der Zeit habe ich gelernt, dass es auch ein Leben abseits des Touren gibt.“

Das normale Leben sei jedoch „schon geiler“, so der gebürtige Bremer. „Ich liebe es einfach, auf der Bühne zu stehen. Und mittlerweile bekomme ich die Balance zwischen Privatleben und Arbeit auch besser hin.“ Auch die Panikattacken hätten sich mittlerweile wieder gelegt.

Neues Album ohne roten Faden

Für sein neues Album hat Santos unter anderem mit der aus Baden-Württemberg stammenden Band ClockClock zusammengearbeitet. Entstanden ist daraus das Lied „Changes“. Andere Songs, wie das vorher als Single ausgekoppelte Lied „Would I Lie To You“ oder „Real Love“ habe Santos für seine Frau geschrieben. Aileen kenne er seit mittlerweile zwölf Jahren. In dieser Zeit habe er sowohl Höhen als auch Tiefen mit ihr erlebt. Auf der gemeinsamen Hochzeit im vergangenen Jahr habe Santos selbst auch kurz gesungen.

Insgesamt erzähle sein neues Album von Zusammenhalt, sagte Santos, der jüngst für den Speiseeishersteller Langnese das Lied „Like Ice In The Sunshine“ gecovert hat. Nun habe Santos zum ersten Mal Lieder geschrieben, deren Inhalt zu 100 Prozent zu ihm passten, sagte er: „Der rote Faden des Albums ist, dass es definitiv keinen hat. Kein Song klingt wie der andere. Ich habe einfach aus dem Bauch raus gemacht.“

Santos ist der Sohn des Schauspielers Egon Wellenbrink. Er wuchs auf der spanischen Insel Mallorca auf. Sein erstes Album „Streets of Gold“ veröffentlichte er 2018. Zwei Jahre später folgte ein weiteres Album, das den Namen des Künstlers trägt.