Nicolas Cage in „Renfield“-Trailer als bissiger Dracula Die Gruselkomödie „Renfield“ dreht sich um die titelgebende fiktive Figur aus dem Roman „Dracula“ von Bram Stoker. Schauspiel-Star Nicolas Cage spielt darin ... dpa

ARCHIV - Schauspieler Nicolas Cage zeigt in «Renfield» Zähne. pa Jordan Strauss/Invision via AP/d

Los Angeles -Oscar-Preisträger Nicolas Cage (59, „Leaving Las Vegas“) zeigt Zähne: In einem „Renfield“-Trailer tritt Cage als blutrünstiger Dracula in Aktion. Die Gruselkomödie unter der Regie von Chris McKay („The Tomorrow War“) kommt Mitte April in die US-Kinos und Ende Mai auch in Deutschland heraus.