Amsterdam - Ein niederländischer Historiker hat den möglicherweise ältesten Comic über Gräueltaten der deutschen Nazis in Konzentrationslagern entdeckt. Der US-Comic „Nazi Death Parade“ (Nazi Todes Parade) zeigte bereits 1944 eine realistische Darstellung des Massenmordes in Gaskammern. Die Zeichnungen beruhten auf Berichten von Augenzeugen, sagte Professor Kees Ribbens vom niederländischen Institut zur Erforschung von Krieg, Holocaust und Völkermord am Donnerstag in Amsterdam der Deutschen Presse-Agentur. Ribbens hatte die Zeichnungen bei einem Internet-Händler in den USA entdeckt und hat dazu jetzt eine Untersuchung veröffentlicht.