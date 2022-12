Nina Kunzendorf: „Männer über 50 haben es auch nicht leicht“

Nina Kunzendorf kommt mit dem Taxi zum Berliner Verlag in Berlin-Kreuzberg. Wir wollen mit ihr über die Serie „Haus der Träume“ sprechen, in der sie die Frau von Arthur Grünberg spielt, der im Berlin der späten Zwanzigerjahre das Kaufhaus Jonass gründete, das erste Kreditkaufhaus Deutschlands. Am 20. und 21. Dezember zeigt RTL jeweils drei Folgen der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist ab dem 20. Dezember bei RTL+ abrufbar.

Frau Kunzendorf, wir kommen übrigens aus derselben Gegend, Sie aus Mannheim, ich aus Heidelberg.

Nein!

Ja!

Aber das hört man gar nicht bei Ihnen.

Isch kann’s awa, gell.

Isch kann’s aa. Und eigentlich höre ich das immer sofort. Die leiseste Andeutung.

Bei Ihnen hört man es aber auch nicht.

Ich habe das zu Hause auch nie gesprochen. Meine Mama ist Schwäbin, mein Papa ursprünglich aus Dresden. Wir haben Hochdeutsch miteinander geredet. Ich hab das halt in der Schule aufgesaugt.

Meine Eltern haben Dialekt gesprochen, aber ihnen wurde von den Lehrern gesagt, sie möchten mit uns Kindern Hochdeutsch sprechen. In den 70er-Jahren hatte Dialekt einen ganz schlechten Ruf.

Und ich mag das so gern. Ich höre so gern Dialekte.

In „Haus der Träume“ wird ja viel berlinert. Sie spielen in der Serie eine Frau um die 50, deren Mann sie mit einer Jüngeren betrügt. Sie duldet nicht nur die Affäre, sie unterstützt ihn sogar beim Aufbau seines Kaufhauses. Die Serie spielt in den 1920er-Jahren. Das würde heute nicht mehr passieren, oder?

Das bezweifle ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es viele Geschichten gibt, die sich nicht dadurch erklären lassen, dass man sie in die Historie packt. Wenn ich überlege, was es an Paarverwirrungen gibt, an Affären, Doppelleben und was manche Menschen in einer Beziehung aushalten. Ich glaube, das gibt es heute genauso. Das überdauert die Zeit.

Mochten Sie die Rolle?

Ja, ich mochte sie. Weil sie mir die Möglichkeit gab, sie auszuloten. Man hätte sich leicht dazu verführen lassen können, einfach die betrogene Ehefrau zu spielen. Aber ich habe zusammen mit Alexander Scheer und der Regisseurin Sherry Hormann versucht, diese Figur mehrdimensional zu erzählen, Zwischentöne zu finden, unterschiedliche Farben. Mit dem Sohn ist sie sehr warm, aber auch bei der Ehe denkt man nicht nach zwei Minuten: Kein Wunder, dass die an die Wand gefahren sind. Da lebt noch etwas. Ich mag eine Rolle, wenn sie mich herausfordert. Und so habe ich die Rolle der Alice Grünberg empfunden.

Man könnte die Serie als eine weitere Blüte des Berlin-20er-Jahre-Hypes bezeichnen. Was verbinden Sie mit dieser Zeit?

Da hat man sofort Assoziationen vom Tanz auf dem Vulkan, ausgelassenen Partys, Drogen. Mein Gedanke im Zusammenhang mit „Haus der Träume“ war aber eher: Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, da war Unglück, Verlust, Versehrtheit, Hunger, Menschen, die im Krieg geblieben sind. Das war das, was mich am meisten interessiert hat, dieses Spannungsfeld, dieser Unterboden.

Die Hauptbühne in „Haus der Träume“ gehört den jungen Schauspielerinnen, aber es gibt erstaunlich viele ältere oder alte Schauspielerinnen, die man auch jung hätte besetzen können. Könnte das daran liegen, dass hier eine Frau Regie geführt hat?

Was meine Figur betrifft, ist das ungefähr das Alter, das diese Rolle vorgibt. Alexander Scheer, der meinen Mann spielt, ist allerdings ein paar Jährchen jünger als ich. Er ist vielleicht 46, ich bin 51. Das ist sicher im deutschen Fernsehen immer noch ungewöhnlich. Da ist es klassischerweise nach wie vor so, dass Männern jüngere Frauen an die Seite gestellt werden. Rollen für Frauen über 40, 45 sind sowieso dünn gesät. Ich habe zu tun, aber wirklich gute Rollen werden rar.

Benjamin Pritzkuleit Nina Kunzendorf Nina Kunzendorf, Jahrgang 1971, ist in Mannheim aufgewachsen. Ihre Schauspielausbildung hat sie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg gemacht, anschließend hatte sie mehrere Engagements am Theater. Von 2011an war sie an der Seite von Joachim Król als „Tatort“-Kommissarin für den Hessischen Rundfunk tätig. Für ihre Rolle in Christian Petzolds Spielfilm „Phoenix“ bekam sie den Deutschen Filmpreis als Beste Nebendarstellerin. 2021 war sie in der dritten Staffel der ARD-Historienserie „Charité“ als Kinderärztin Ingeborg Rapoport in einer Hauptrolle zu sehen.

In Ihrem Beruf ist Altwerden also ein Problem, aber Sie haben gerade ganz entspannt Ihr Alter genannt, 51.

Warum auch nicht? Ich bin fein damit, privat allemal. In meinem Beruf alt zu werden ist allerdings nicht ohne. Man schaut ja quasi dem eigenen Verfall zu, die HD-Technik ist gnadenlos. Klar denke ich oft: Oh je, ich sehe ja aus wie eine 800 Jahre alte Schildkröte. Mehr als das beschäftigt mich aber, wie dramatisch die Präsenz von Frauen auf Bildschirm und Leinwand abnimmt, je älter sie werden. Höchstens Anhängsel von Enkelkindern, Tieren oder Ehemännern dürfen sie sein.

Dass Rollen für Schauspielerinnen in Ihrem Alter rar sind, hat ja damit zu tun, dass es die Geschichten nicht gibt.

Ich finde es geradezu dämlich, nicht mehr Geschichten zu erzählen, in denen über 45-Jährige die Hauptrolle spielen. Der Fundus dafür wäre so reichhaltig! Ich bin bestimmt keine bessere Schauspielerin als vor 20 oder 30 Jahren, aber ich habe definitiv einen größeren Erfahrungsschatz. Man hat Kinder bekommen oder nicht, hat Beziehungen vor die Wand gefahren, hat Höhen und Tiefen erlebt.

Warum gibt es denn so wenig Geschichten über Frauen dieses Alters?

Ach, ich glaube, es hat etwas mit einer bestimmten Vorstellung von Attraktivität zu tun. Es gibt oft tolle Bücher, und dann heißt es von Senderseite: Finden wir total schön, würden wir aber gern jünger besetzen. Vielleicht ist es auch der Versuch, wieder jüngeres Publikum zu generieren, auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich stelle aber infrage, dass das funktioniert. Erstens sind die Zuschauer alle älter, und meine Kinder und ihre Freunde zum Beispiel gucken kein deutsches Fernsehen. Ich bezweifle, dass man die verführen kann.

Bascha Mika hat in ihrem Buch über das Älterwerden geschrieben, dass ab einem gewissen Alter vor jedes Jahr ein Minuszeichen gesetzt wird, also jedes Jahr einen Abzug von der Gesamtnote bedeutet. Aber nur bei Frauen. Männer dürften alt werden, ohne an Attraktivität zu verlieren.

Das stimmt. Aber auch Männer über 50 haben es nicht so leicht.

Sie meinen, in Ihrem Geschäft?

Ja. Sie haben es aber immer noch leichter als Frauen. Doch auch für Schauspieler in dem Alter wird das Rollenangebot dünn. Und ich freue mich dann immer wie ein Schnitzel, wenn ich mal so eine Geschichte sehe. So wie neulich eine Miniserie mit Kate Winslet, die nur ein paar Jahre jünger ist als ich.

Nina Kunzendorf in der Rolle der Alice Grünberg in dem Historiendrama „Haus der Träume“ RTL

Wie empfindet die Frau Nina Kunzendorf das Älterwerden?

Ich würde behaupten, dass ich heute viel mehr in meiner Kraft bin. Dass ich mehr Selbstbewusstsein habe, weil ich eher weiß, was mich interessiert und was nicht. Ich habe einen fokussierteren Blick für das Wesentliche.

Würden Sie sagen, dass die Fixierung auf das erotische Kapital, wie Pierre Bourdieu es nennt, in den vergangenen Jahren zugenommen hat?

Ich fürchte, das war schon immer so. Und an sich selbst legt man da die kritischsten Maßstäbe an. Ich bin ja nicht frei von jeglicher Eitelkeit. Natürlich sieht man mit 50 nicht mehr aus wie mit 30. Vor einer Weile habe ich meine Linsen austauschen lassen, weil ich sehr schlecht gesehen habe. Als ich mich nach der OP das erste Mal im Spiegel gesehen habe, dachte ich: Oh, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Aber was ist eigentlich Attraktivität? Sherry Hormann, die Regisseurin vom ersten Block von „Haus der Träume“, ist ein gutes Beispiel. Sie ist einen Tacken älter als ich, und sie ist so eine schöne Frau. Und damit meine ich selbstverständlich nicht nur das Äußere. Ich finde viele Menschen schön, egal wie alt sie sind. Erotik und Attraktivität speist sich ja aus vielen Quellen. Ich habe Mühe mit super operierten Menschen. Meistens sind das ja Frauen. Nicole Kidman, die ich eigentlich mag, sehe ich inzwischen nicht mehr wirklich gerne, weil ich nur eine Fratze sehe. Ich empfinde das als schrecklich unattraktiv.

Sie würden sich also nicht operieren lassen?

Sagen wir mal so: Ich hoffe nicht! Ich hoffe, dass ich mit genug Selbstbewusstsein und Gelassenheit gefüttert bin, um meine Falten herzlich willkommen zu heißen. Man ist ja auch Vorbild, wir werden keine Veränderung erreichen, wenn wir nicht für unoperierte Sichtbarkeit sorgen.

Wie sind Sie eigentlich von Mannheim nach Berlin geraten?

Ich war in Hamburg an der Schauspielschule und hatte dann in Mannheim das erste Engagement am Theater. Später habe ich am Schauspielhaus in Hamburg gespielt, danach war ich an den Kammerspielen in München, anschließend drei Jahre auf dem Land in Oberbayern.

Auf dem Land? Wie kam das?

Meine Kinder waren sehr klein, ich war nicht mehr fest am Theater und in München eine Wohnung für eine vierköpfige Familie zu finden, die groß und schön ist, ist unfassbar schwierig, weil der Wohnungsmarkt dort so obszön ist. Und dann bot sich rein zufällig die Möglichkeit, ein Haus auf dem Land zu mieten. Und von dort bin ich mit meinen Kindern nach Berlin gezogen. Das war vor elf oder zwölf Jahren.

Und?

Ich will hier nicht mehr weg. Es gibt in Deutschland keine andere Großstadt, die für mich mit Berlin mithalten kann. Ich war gerne in Hamburg, München war nicht meine Lieblingsstadt. Aber als ich neulich dort gedreht habe, habe ich es sehr genossen, da zu sein. Es war so schön, so sauber, nichts hatte sich verändert. Aber ich würde da nicht leben wollen. Ich mag Berlin. Auch das Große. Viele Leute, die hier nicht leben, sagen, Berlin sei so riesig. Das ist es. Aber man bleibt doch vor allem in seinem Kiez. In einem kleinen Kreis innerhalb des Großen. Ich komme auch mit den Berlinern klar. Ich weiß, die sind oft stoffelig und unfreundlich, aber das ist mir lieber als das vermeintlich Freundliche, hinter dem sich dann oft etwas Schiefes verbirgt. In München dachte ich immer, ob ich jetzt in Schwabing oder in Haidhausen oder Bogenhausen bin – das macht nicht so einen Riesenunterschied. In Berlin ist das anders. Schöneberg ist nicht Friedrichshain, ist nicht Pankow und ist nicht Moabit. Und das finde ich toll.

Ich erlebe bei vielen Leuten, die totale Berlin-Fans waren, dass sie mit zunehmendem Alter stadtmüde werden. Das gilt ja auch für viele New Yorker.

Ich habe eine Bleibe auf dem Land und das empfinde ich als großen Luxus. In München sagen immer alle, das Umland sei so schön. Was absolut stimmt. Aber das Umland von Berlin ist auch herrlich. Wirklich traumschön. Ich habe den Spagat zwischen Land und Stadt.

Brauchen Sie das, um mit Berlin zurechtzukommen?

Ich würde auch ohne die Bleibe auf dem Land mit Berlin zurechtkommen. Ich nehme es einfach als großes Geschenk wahr, Stille um mich herum zu haben und den Horizont zu sehen. Aber ich bin schon hauptsächlich in Berlin. Ich habe schulpflichtige Kinder, 15 und 17.

Nina Kunzendorf (l.) als Alice Grünberg stößt mit ihrem Mann Arthur (Alexander Scheer) an, neben ihm seine Geliebte (Valery Tscheplanowa). RTL

Engagieren die beiden sich bei Fridays for Future?

Im Moment nicht aktiv. Das Interesse ist da, die Aufmerksamkeit, das politische Bewusstsein. Aber wir sind alle ein bisschen überwältigt von all den Krisen um uns herum. An meinen Kindern und auch an mir selber nehme ich wahr, dass diese letzten Jahre anstrengend waren. Vor allem den Jugendlichen wurde und wird viel zugemutet. Die Einschränkungen durch Corona, die Klimakrise, jetzt der Krieg. Ich glaube, es ist hin und wieder ganz gesund, durchzuschnaufen.

Haben Sie eine Lieblingsgegend in Berlin?

Ich bin eine Freundin des alten Westens. Charlottenburg, Schöneberg, ich finde das herrlich. Ich liebe die Kantstraße. Eine Kneipe, ein Restaurant am anderen, lebendig, bunt. Das mag ich wahnsinnig gern.