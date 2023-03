Noah Saavedra bei größtem deutschsprachigen US-Filmfest Zum 27. Mal findet das „Berlin & Beyond“-Festival in Kalifornien statt. Dort werden Filme aus Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. dpa

San Francisco -Mit dem Science-Fiction-Drama „Everything Will Change“ des Berliner Regisseurs Marten Persiel soll am Donnerstagabend das 27. „Berlin & Beyond“-Festival in San Francisco eröffnet werden. Das größte deutschsprachige Filmfestival in den USA zeigt bis zum 28. März über ein Dutzend Filme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.