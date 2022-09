Nobelpreisträger Gurnah kritisiert Dangarembga-Urteil

Die Autorin Tsitsi Dangarembga ist in Simbabwe wegen regierungskritsicher Proteste verurteilt worden. Dies stößt auf scharfe Kritik in der Kulturwelt.

dpatopbilder - Die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga wird aus politischen Gründen in Simbabwe drangsaliert.

dpatopbilder - Die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga wird aus politischen Gründen in Simbabwe drangsaliert. Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Nairobi -Der tansanische Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah hat die Verurteilung der preisgekrönten simbabwischen Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga scharf verurteilt.

„Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie autoritäre Regierungen versuchen, starke Stimmen zu schikanieren“, sagte Gurnah am Freitag vor der Eröffnung des Literaturfestivals Macondo in der kenianischen Hauptstadt Nairobi.

Dangarembga war am Donnerstag von einem simbabwischen Gericht zu sechs Monaten auf Bewährung, ausgesetzt für fünf Jahre, verurteilt worden. Vor zwei Jahren hatte die Autorin, die 2021 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde, an regierungskritischen Protesten teilgenommen. Viele Prozessbeobachter sehen in dem Urteil des Gerichts den Versuch, Dangarembga für fünf Jahre mundtot zu machen.