Steirische Medien sprechen von einem „Königstransfer“: Nora Schmid, Schweizer Intendantin der Grazer Oper, habe „ein ganz besonderer Ruf erreicht“: Sie soll ab dem Jahr 2024 die Intendanz der Semperoper in Dresden übernehmen. Auch die Sächsische Zeitung berichtet vorab von der Personalie. Offiziell wird Schmid heute Nachmittag von der sächsischen Kulturministerin Barbara Klepsch gemeinsam mit dem derzeitigen Intendanten Peter Theiler präsentiert. Schmid war bereits von 2010 bis 2014 an der Semperoper als Dramaturgin tätig. Ab 2012 war sie zusätzlich mit den Aufgaben der persönlichen Referentin der Intendantin Ulrike Hessler betraut, nach deren Tod im Juli 2012 sie zur geschäftsführenden Interims-Intendanz der Semperoper Dresden gehörte.

Mit der Berufung von Schmid hat die Landesregierung sehr rasch eine Entscheidung über die Nachfolge von Peter Theiler getroffen. Sein Vertrag war kürzlich um nur ein Jahr verlängert worden, er wird damit gleichzeitig mit dem musikalischen Leiter Christian Thielemann ausscheiden. Die Staatskapelle Dresden hat noch keine Entscheidung über die Thielemann-Nachfolge getroffen.

Nora Schmid hat die Grazer Oper umgebaut und modernisiert. Ihr wird dabei großes Geschick attestiert. Auch in Dresden wird erwartet, dass die Semperoper einen neuen Kurs einschlägt.

Die gebürtige Schweizerin, die in ihrer Heimatstadt Bern und in Rom Musikwissenschaft und Betriebswirtschaft studiert hatte, war zunächst am Stadttheater Bern engagiert, wechselte dann als Orchestermanagerin zur basel sinfonietta. Sie arbeitete im Marketing an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, als Musiktheaterdramaturgin am Theater Biel Solothurn und als Dramaturgin für Oper und Konzert am Theater an der Wien.