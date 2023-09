NS-Raubgut-Kommission fordert Restitutionsgesetz: „Klares Bekenntnis der Politik fehlt“

Kurz vor dem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Beratenden Kommission NS-Raubgut am Donnerstagabend im Jüdischen Museum Berlin fordert die Kommission in einem Memorandum mehr Kompetenzen sowie eine gesetzliche und rechtsverbindliche Basis für ihre Arbeit. Der Kommissionsvorsitzende Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, teilt mit: „Es fehlt ein klares Bekenntnis der Politik in Gestalt rechtlich verbindlicher Vorgaben für die Aufarbeitung der bis heute nicht restituierten Raubkunstfälle. Allein auf der Basis eines förmlichen Bundesgesetzes können die drei grundlegenden Forderungen an ein angemessenes und hinreichendes Restitutionsrecht erfüllt werden: Das sind die einseitige Anrufbarkeit der Kommission, die Bindungswirkung ihrer Entscheidungen und schließlich die Möglichkeit, Restitutionsverfahren auch dann einzuleiten, wenn die Kulturgüter sich in privater Hand befinden.“ Ziel müsse es sein, der moralisch-politischen Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Nachkommen der Opfer des NS-Terrors gerecht zu werden.

Der Deutschlandfunk berichtete vor einigen Tagen über Gespräche zwischen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), in denen diese sich auf Kernpunkte für eine veränderte Verjährungsregelung, einen Herausgabeanspruch und die von der Kommission geforderte einseitige Anrufbarkeit geeinigt haben sollen.



Die Beratende Kommission NS-Raubgut besteht aus zehn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. In den vergangenen 20 Jahren hat sie in 23 Fällen über die Rückgabe von verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut entschieden.