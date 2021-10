Berlin - Um eine Sache zu erkennen, muss man manchmal um die Ecke sehen. Oder gehen – so wie die Autorin dieses Berichts, die zur Pressevorschau für die Ausstellung „Offener Prozess“ im Maxim-Gorki-Theater versehentlich den Hintereingang nahm. Zur Begrüßung durch die Intendantin des gastgebenden Hauses, Shermin Langhoff, traf sich das Publikum im „Kiosk“ des Theaters in der Dorotheenstraße 3 in Mitte. Gut sichtbar eigentlich, je nach Perspektive.