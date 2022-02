Berlin - Nehmen wir es streng wissenschaftlich, dann ist Liebe ein Gefühl mit biochemischer Grundlage und neurobiologischen Mustern. Sie ermöglicht es uns Menschen, Bindungen einzugehen. Zum Valentinstag darf es ruhig etwas romantischer ausfallen. Feiern wir also die weichen Knie, die rosaroten Brillen, die großen Dramen und die kleinen Gesten. Mit sechs Paaren, die zeigen, worauf es in der Liebe ankommt.

Keine Illusionen: Al und Peggy Bundy

Al Bundy hatte mal vier Touchdowns in einem Spiel, aber sein Hauptgewinn, der sitzt bei ihm zu Hause auf dem Sofa und feilt sich die Nägel. Al würde das natürlich nie zugeben, er würde zu seiner Frau sagen: „Woher soll ich wissen, wie du aussiehst, ich schaue dich doch nie an.“ Von solchen Sprüchen lebte die politisch inkorrekte Neunzigerjahre-Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“. Peggy Bundy arbeitet nicht und brät auch keine Steaks, aber sie bringt Farbe ins Leben ihres Mannes. Al betrügt sie nie, und als sie sich in einer Folge kurzzeitig trennen, stürzen beide in eine tiefe Krise. Von den Bundys kann man lernen, dass man sich über den Alltag in Beziehungen nicht zu viele Illusionen machen sollte – und dass es trotzdem ganz lustig sein kann, immer zusammen zu sein.

Lust und Leidenschaft: Christiane Vulpius und Johann Wolfgang von Goethe

1788 kamen die 23-jährige Christiane Vulpius und Johann Wolfgang von Goethe, gut 17 Jahre älter, in einer heißen Sommernacht zusammen. Die Tochter eines armen Kanzleikopisten fand mit dem Dichterfürsten und Weimarer Minister einen fulminanten Höhepunkt. Goethe hielt das Ereignis später in seinen „Römischen Elegien“ so fest: „Uns ergötzen die Freuden des echten nacketen Amors / Und des geschaukelten Betts lieblicher knarrender Ton.“ Die beiden heirateten, es wurde eine stürmische Ehe, in der Christiane wuchs – zu einer klugen und starken Frau. Als sie 1816 starb, war Goethe am Boden zerstört und schrieb für den Grabstein: „Du versuchst, o Sonne, vergebens, / Durch die düstren Wolken zu scheinen! / Der ganze Gewinn meines Lebens / Ist, ihren Verlust zu beweinen.“

Nicht zu lang aufeinanderhängen: Jack und Rose

Es ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die das Kino zu bieten hat. Die Geschichte von Rose und Jack, die auf der „Titanic“ dem Untergang geweiht sind, aber vorher noch die große Liebe im Schnelldurchlauf erleben: Flugakrobatik und Küsse an der Reling, Wettbewerbe im Weitspucken, wilde Tänze auf den Tischen der dritten Klasse, ein heißes Abenteuer im Frachtraum. Fünf Tage reichen den beiden, um zu wissen, dass sie ihr Leben miteinander teilen wollen. Leider hat der Eisberg etwas dagegen, und so treibt Rose auf einem Stück Treibholz ihrem zweiten Leben entgegen, während Jack erfriert. Hätte sie nicht ein bisschen für ihn rutschen können – diese Frage wurde im Nachgang oft erörtert. Doch wollten wir das wirklich: Jack und Rose im schnöden Beziehungsalltag?

Öfter mal streiten: Donald und Daisy Duck

Ein Traumpaar, dem es in all den Jahren nie langweilig wurde: Daisy Duck ist die ewige Verlobte von Donald Duck, die allerdings auch oft mit dessen Vetter anbändelt, dem unverschämt unerträglichen Glückspilz Gustav Gans, und allein deswegen zuverlässig für Streitanlässe sorgt. Daisy ist vier Jahre jünger als Donald, sie erblickte 1937 in Walt Disneys Zeichentrickfilm „Don Donald“ das Licht der Welt. Bereits hier streiten die Ente und der Erpel auf das Heftigste, bis Donald bei seiner Liebsten mit einem feuerroten Auto – dem legendären „313“ – vorfährt. Besänftigt steigt sie ein, jedoch hat der Gebrauchtwagen alsbald einen Motorschaden und der Streit beginnt aufs Neue. Seitdem finden die beiden stets neue Gründe fürs Zerwürfnis und haben sich gleich darauf schon wieder verziehen.

Verbindliche Beständigkeit: Andre Agassi und Steffi Graf

Seit 1999 währt es nun schon, das Tennismärchen von Andre Agassi und Steffi Graf. Der Rockstar mit dem Schläger und die zurückhaltende Deutsche, zwei Legenden ihres Sports: Kann das gut gehen, fragte man sich anfangs noch. Agassi schrieb in seiner Autobiografie „Open“ über seine große Liebe und den Moment, als er sie das erste Mal sah: „Ich war wie vom Donner gerührt, absolut hingerissen von ihrer bescheidenen Anmut, ihrer natürlichen Schönheit.“ Kämpfen musste er um sie, doch dann haben beide das geschafft, was den wenigsten gelingt: Im Promi-Zirkus den Rückzug antreten und fern vom Rampenlicht beisammenbleiben. Graf und Agassi – eine Liebe ohne Social-Media-Schwüre, dafür mit Bodenhaftung und sozialem Engagement. Wehe, wenn ihr euch jemals trennt!

Gemeinsame Projekte: Batman und Robin

imago/Warner Bros Immer gibt es irgendwas zu tun: Batman und Robin.

In schönstem Eheberaterdeutsch stellt sich die Sache wie folgt dar: Im Alltag geben einer Beziehung vor allem gemeinsame Projekte die notwendige Kraft. Klingt wie eine Durchhalteparole. Stimmt aber auch, wie ein berühmtes Paar uns vor Augen führt: Batman und Robin. Die beiden Comic-Helden fanden bei der Verbrechensbekämpfung auf das Innigste und geradezu unschlagbar zusammen. Der furchtlose Fledermausmann und sein junger Begleiter waren wohl auch ein Liebespaar. Doch selbst wenn sie bisweilen im gleichen Bett aufwachten und ihre Kostümierungen sogar ein frivoles Fetischfaible vermuten lassen, hätte sich dieser Spaß bald erschöpft. Man stelle sich das Liebesleben bloß nicht als einen auf Dauer gestellten erotischen Ausnahmezustand vor.