Dies ist der neueste Teil der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.



Es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile genießen traditionelle Berliner Spezialitäten auch international einen guten Ruf. Moderne Feinschmecker reisen längst nicht mehr nur nach Osaka, Lyon, Lima oder Tel Aviv, sondern erkunden die geschmackliche Raffinesse der zurückhaltend inszenierten, aber enorm fantasievollen preußischen Kochtraditionen.

„Kassler mit Sauerkraut zu servieren ist ein Geniestreich“, sagt François Tambouille, seit 2003 Gastrokritiker des Gault-Millau. „Nirgendwo sonst auf der Welt findet sich diese aparte Kombination.“ Ebenso begeistert schwärmt der Pariser Gourmet über die „Leber Berliner Art“. Er sei jahrelang durch die Welt gereist, um ein derart ausgeklügeltes Gericht serviert zu bekommen. „Klar“, gibt er zu, „auf die Idee, Leber zu braten sind auch schon andere gekommen. Aber dazu Zwiebel- und Apfelringe? Und dann auch noch Kartoffelpüree! Sensationell!“

Wie Tambouille zieht es immer mehr Feinschmecker in die traditionelle Berliner Gastronomie, wo Klassiker wie Bollenfleisch, Gänsebraten mit Grünkohl oder der legendäre Rollmops serviert werden. Zu ihnen zählt Ichiro Wischiwaschi, Restaurantkritiker aus Tokio. In seinen Augen haben Länder wie Japan, Frankreich oder Italien die deutsche Kochkunst jahrzehntelang unterschätzt. Dabei sei gerade die Berliner Küche reich an ungewöhnlichen Kreationen, die auch einem verwöhnten Gaumen noch zu wahren Geschmacksexplosionen verhelfen könnten.

Zu den kulinarischen Höhepunkten zählt Wischiwaschi „Falscher Hase“ – einen eleganten Hackfleischklotz – und seine vegane Variante, den „falschen falschen Hasen“. „In Deutschland gibt es keinen richtigen Hasen im falschen“, sagt der genusserprobte Asiate geheimnisvoll. Und fügt hinzu: „Genau wie die Bulette ist das weltweit einzigartig. Darauf muss man erst einmal kommen: Hackfleisch zu braten!“ Er führt die exponierte Stellung der Berliner Kost auf die ganz spezifische Verquickung von preußischer Adelsküche und hugenottischen Einflüssen zurück. „Von den Franzosen haben die Berliner die hohe Kunst gelernt, Bier zu verdünnen“, weiß Wischiwaschi. „Und von den Preußen, das mit süßer Plörre zu tun!“ Kein Wunder also, dass die Berliner Scheiße mit Wuss zunehmend auch in Japan zum Kultgetränk avanciert.

Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Für Sterneköchin Linda Darmström aus Stockholm sind es nicht allein die preußischen Rezepte, die die Berliner Küche international konkurrenzfähig machen. Auch die erst im Nachkriegsjahr 1949 von Herta Heuwer in einem Anflug religiöser Verzückung erschaffene Currywurst hält Darmström für „fleischgewordene Poesie“. Sie lobt den Variantenreichtum der Delikatesse, die mit oder ohne Darm serviert wird. „Berlin bietet eine erstaunlich zeitlose Küche“, sagt die 33-jährige Köchin, „also viel Fleisch, verkochte Rüben oder Erbsen und schmucklose Sättigungsbeilagen mit hohem glykämischem Index. Dazu Salz oder Fondor. Fertig.“

Angesichts all des Lobes von Fachleuten wundert es wenig, dass in anderen Regionen der Welt Berliner Spezialitäten immer beliebter werden. Städte wie München, Modena oder Monaco feiern längst mindestens einmal jährlich „Berliner Wochen“ mit reichlich Hackepeter und Hoppelpoppel, einer pfiffigen Variante des „Bauernfrühstücks“, die so schmeckt, wie sie heißt. Auch in Brügge, Brisbane oder Bangkok feiern die Menschen am liebsten mit Teltower Rübchen, Mampe und Sol-Eiern. „Davon kann man so herrlich aufstoßen“, sagt Mayari Nittsatt, eine Streetfood-Köchin aus der thailändischen Hauptstadt. „Ich kann gar nicht so viel kotzen, wie ich davon essen möchte!“

Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Vielleicht nur noch dies: Die traditionelle Küche Berlins ist wie die Ureinwohner der Stadt. Auf den ersten Blick leise, bescheiden und unauffällig, und dabei von ungewöhnlicher Komplexität, weltläufiger Tiefe und hochsensibler Zartheit. Für diejenigen, die sich darauf einlassen. Und das werden zum Glück immer mehr.



