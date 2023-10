Seit 14 Jahren sind wir ein gutes Team, Antonia und ich. Ich bin hetero, sie bi beziehungsweise queer, unsere Beziehung war von Anfang an offen: Wir waren uns einig, dass Gefühle (für andere) oder Lust grundsätzlich erst einmal sein dürfen, bevor wir dann schauen, wie wir damit umgehen. Das waren unsere Worte beim Kennenlernen am Lagerfeuer. Als ich dann in den ersten Wochen unserer Beziehung auf Reisen eine Frau traf, mit der sich Berührung und Sex ganz leicht ergaben, und ich Antonia am Tag danach ganz aufgeregt am Telefon davon erzählte, bestätigte sich: Sie war wirklich nicht eifersüchtig. Was ich getan hatte, war okay. Es funktionierte also.

Für mich ist Sinnlichkeit das Tor zur Welt. Ich verliere mich so leicht in meinen Projekten, in Arbeit und To-do-Listen, dass es nur wenige Momente gibt, die mich mit voller Kraft in meinen Körper und auf die Erde holen. Ein Abend im Bett mit einer Frau, die mir gefällt, mehr brauche ich nicht zum Glück. Für Antonia hat Sex nicht diese Bedeutung, das hatte dann zur Folge, dass sie ihre Freiheit kaum nutzte, während ich immer wieder Geliebte hatte. Kein Wunder also, dass ich das Arrangement prima finde, oder? Vielleicht ist es ja interessant zu wissen, dass diese vermeintlich traumhafte Ausgangslage auch nicht zur endgültigen Befriedigung führt.

Am lustigsten finde ich eigentlich, wie ich vorher, in einer monogamen Beziehung, ständig den verpassten Gelegenheiten hinterhergetrauert hatte. So viele Frauen, mit denen es geknistert hatte, doch daraus durfte ja nichts werden. Also lag es nur an der Monogamie, wenn ich nicht erfüllt war. Jetzt, mit Antonia, wäre immer alles möglich – und es passiert so viel weniger, als ich mir wünschen würde. Die Wahrheit ist: Was ich für Knistern hielt, war meist keine gegenseitige Attraktion. Dazu kamen Schüchternheit, Bequemlichkeit, vielleicht auch das Älterwerden. Ich musste erkennen, dass eine offene Beziehung noch lange kein Garant für ein erfülltes Sexleben ist. Und immer war ich froh, dass es meine feste Partnerin gibt, mit der ich nicht so oft schlafe, wie ich gerne würde, mit der es aber wunderschön ist.

Unsere Offenheit stabilisiert unsere Beziehung auch

Da hat unsere Offenheit auch was Beziehungsstabilisierendes: Antonia ist nicht für die Erfüllung all meiner sexuellen Bedürfnisse zuständig. Würde sie Monogamie fordern, würde ich in schwachen Momenten möglicherweise maulen, dass sie ja so selten Lust auf mich habe. So bin ich selbst verantwortlich – und erkenne meine Grenzen. Wir tauschen uns aus über unsere (meine) Erlebnisse, wobei ich ihr Interesse an meinen Abenteuern nicht überschätzen darf: Teil unserer respektvollen Beziehung ist auch, uns auf das zu konzentrieren, was wir miteinander teilen. Die meisten meiner Begegnungen hatten auch keine emotionalen Auswirkungen auf meine Partnerschaft mit ihr: Da gab es die Frau aus Österreich, die regelmäßig zum Arbeiten kam. Der schönste Sex, eine große Genießerin; allerdings Österreich, weit weg. Dann fand sie einen festen Freund – servus.

Dann die, die ein Jahr im Dorf lebte, mir die kreativsten Briefchen malte und sich auf die Treffen mit mir freute. Die allerdings so passiv war, dass ich kaum herausbekam, was ihr gefällt. Ausziehen, warum nicht? Hier knabbern, warum nicht? Hier mit der Zunge …? Warum nicht? Das hat mich so verwirrt, dass ich schließlich aufhörte, sie einzuladen. Dann M., die immer noch in der Nähe lebt, für ihr Leben gern kuschelt und dabei laut Musik mit mir hört – und zwar Musik, für die sich Antonia nicht im geringsten interessiert. Peter Gabriel, alte U2-Platten.

Sex mit ihr war kompliziert, okay, aber das konnte ich auch als Herausforderung nehmen. Stundenlang: Bloß keine Bewegung! Reizüberflutung! Es kam dann trotzdem irgendwann zu der Art Sex, bei der andere Menschen Kinder zeugen, aber das konnte dann schon mal zwei bis drei CD-Livekonzerte lang dauern. Und dann stellte sie fest, dass sie doch für die Monogamie gemacht war (also für jemand anderen). Wir sind seitdem auf Kuscheln eingestellt. Was auch schön ist, aber auf Dauer wollen meine Finger, meine Zunge und mein Schwanz auch mitspielen.

Monogamie ist das, was mir oft den Spaß verdirbt

Die Monogamie ist letztlich das, was mir weiterhin oft den Spaß verdirbt – also, die der anderen. Es geht ja auch rechnerisch nicht auf. Wenn ich mit drei Frauen vögeln würde, würden doch, global und heterosexuell gesehen, zwei Männer in die Röhre gucken, oder? Es gab da eine, die sich lautstark bei mir beschwerte, dass ihr Partner keinen Sex mehr wolle. Ich ging zu ihm und vergewisserte mich, bald darauf lag ich mit seiner Freundin in der Badewanne und danach in meinem Bett – ich fand es toll, aber bei ihr konnte ich einfach keinen Funken entzünden. Es wäre so schön gewesen, aber für sie fühlte sich das zu „brüderlich“ an. Eigentlich zum Schießen, das ganze Theater – das hätte ich ohne meine offene Beziehung nie erlebt.

Ich wünsche mir immer noch, neben meiner Partnerin (mindestens) eine Freundin zu haben, die Sex genießt wie ich – ohne dass wir uns lieben müssen, und so, dass Antonia uns abends im Bad beim Zähneputzen treffen kann und es für uns alle okay ist. Eine offene Beziehung schafft Möglichkeiten und ist alternativlos für mich, aber es geht doch vor allem darum, geschmeidig und liebevoll zu bleiben, zu vertrauen, Schmerz und Angst auch mal auszuhalten, wach zu bleiben für das, was die Beteiligten brauchen. Frei muss die Liebe sein. Was denn sonst?



Michael Würfel hat im März den Roman „Yukon“ veröffentlicht. Eine Leseprobe gibt es auf der Webseite des Verlags.