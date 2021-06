Berlin - Die neue Normalität füllt die Außenbereiche der Restaurants und die Freiluftkinos. Gastwirte bedanken sich für den Zuspruch. Und während der Sommerberlinale ist Abend für Abend zu erleben, wie die Veranstalter ihr Publikum freudig begrüßen, ihnen Applaus als Antwort entgegenschallt. Das Angebot an Getränken und Speisen (Popcorn!) im Kino ist zwar recht eingeschränkt, dafür stillt der Filmgenuss den Kulturhunger. Und doch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Restaurants und Kinos: Die Gaststätten dürfen ihre Kunden ungetestet draußen empfangen, die Kinos müssen von jedem Besucher den Nachweis über einen aktuellen Corona-Test oder die vollständige Impfung verlangen. Das bedeutet für die Kinobetreiber nicht nur einen gewissen Aufwand, sondern bringt mittlerweile auch Unverständnis seitens einer wachsenden Zuschauerzahl mit sich.

Doch so sind halt die Regeln. Weil den Kinobetreibern die Argumente ausgehen, haben sich die Freiluftkinos Friedrichshain, Kreuzberg und Rehberge am Mittwoch mit einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller und die Zuschauer der Kinos gewandt. Aus ihm spricht müde Verzweiflung über die vergangenen Monate: „Dass Kulturveranstaltungen meist später als Gastronomie oder Sportveranstaltungen in Öffnungsschritten Beachtung fanden, hat diesen Zeitraum ebenso geprägt, wie eine meist strengere Auslegung von Regeln, trotz – das betonen mittlerweile alle Seiten – minimaler Infektionsgefahr an frischer Luft mit Abstand.“

Wo liegt die Infektionsgefahr?

Vor zwei Wochen bereits beschloss der Berliner Senat die Aufhebung der Testpflicht für die Außengastronomie, erlaubte die Begegnung von Menschen aus drei Haushalten an einem Tisch. Die Kinoleute bitten nach den jüngsten stadtpolitischen Beratungen um Hilfe: „Da der Senat auch gestern versäumt hat, für die Gäste unserer Kinos die Testpflicht aufzuheben, möchten wir Sie, sehr geehrter Herr Müller, bitten, uns erläuternd beiseite zu stehen, da wir diese Fragen jeden Kinoabend unzählige Male beantworten müssen, etwa wenn wir Zuschauer*innen eilig zu Teststationen schicken müssen oder sie nicht ins Kino lassen dürfen.“ Sie verweisen darauf, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer nur allein oder zu zweit unter Einhaltung der Mindestabstände im Freiluftkino sitzen. „Worauf beruht hier die Einschätzung einer höheren Infektionsgefahr im Vergleich zum Veranstaltungsort Biergarten oder zum Public Viewing vor Spätis? Warum sind die Zuschauerbewegungen von Kulturinteressierten in ein Kino (meist zu Fuß oder per Fahrrad) gefährlicher, als die in Richtung Shopping oder Sport?“

In der kommenden Woche ist die Sommer-Ausgabe der Berlinale zu Ende, die Freiluftkinos wollen in den normalen Betrieb gehen, unter Hygieneregeln, was Laufwege und Maskenpflicht betrifft. Im offenen Brief bitten sie den Regierenden Bürgermeister höflich und in Amtssprache, „hier noch zu kommenden Montag nachzusteuern“. Und dann beginnt die Ansprache ans Publikum, bitte „diese Angelegenheit nicht gegen uns zu wenden“. Sportlich sollen wir Zuschauer es nehmen, auf dem Weg ins Kino bei einem Testzentrum vorbeirauschen. Die Energie wollen die Kinobetreiber lieber aufs Programm richten als auf die Diskussion von Dingen, die nicht zu ändern sind.

Oder doch? Noch gibt es keine Antwort aus der Senatskanzlei. Vor dem Wochenende wäre ja vielleicht ein kleiner Gruß in Richtung Kinopublikum drin.