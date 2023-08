Ohrfeige gegen Sänger: Eliot Gardiner sagt Berlin-Auftritt ab

Der britische Stardirigent Sir John Eliot Gardiner (80) wird beim Musikfest Berlin nicht die halbkonzertante Aufführung der Oper „Les Troyens“ von Hector Berlioz dirigieren. Das teilte der Intendant des Musikfestes, Winrich Hopp, am Samstag vor dem Eröffnungskonzert mit dem Royal Concertgebouw Orchestra in der Philharmonie mit. Der Dirigent müsse sich nach einem Vorfall in Frankreich „abkühlen“, so die etwas kryptische Erklärung.

Hintergrund ist ein Vorfall, der die Gardiner-Fans weltweit verstört: Die Klassik-Website Slipped Disc und die New York Times berichteten, Gardiner habe den Sänger William Thomas (29) hinter der Bühne geohrfeigt, nachdem dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen sei. Zuvor sei Gardiner mit einem Bier in der Hand auf Thomas zugegangen und habe ihm gedroht, ihm das Bier über den Kopf zu schütten. Darauf sei die Situation eskaliert, Gardiner habe zugeschlagen, es habe eine Schreierei gegeben, nach der Thomas den Ort der Auseinandersetzung verließ. Der Guardian berichtet, Gardiner sei wegen der großen Hitze und einer Umstellung seiner Medikamenten-Einnahme unter besonderem Stress gestanden. Gardiner reiste unmittelbar nach dem Vorfall nach England und konsultierte seine Ärzte. Er sagte, werde vorerst nicht wieder auftreten und müsse sich nun darüber klarwerden, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte.

Gardiner entschuldigte sich offizielle und sagte, er bedauere zutiefst, dass er am Dienstag in Frankreich „die Nerven verloren“ habe, so der Dirigent in einer Stellungnahme. Gardiner: „Ich weiß, dass körperliche Gewalt nie akzeptabel ist, und dass sich Musiker immer sicher fühlen sollten.“ Gardiner schrieb: „Ich suche keine Ausreden für mein Verhalten und habe mich persönlich bei Will Thomas entschuldigt, vor dem ich größten Respekt habe. Ich möchte dies noch einmal tun und möchte mich auch bei den anderen Künstler entschuldigen für die Unannehmlichkeiten, die ihnen entstanden.“

Für die geplanten Aufführungen von „Les Troyens“ in Berlin und Salzburg wird statt Gardiner sein Assistent Dinis Sousa am Pult des Monteverdi-Chors und des Orchestre Révolutionnaire et Romantique stehen werde. Das gilt auch für die Tournee-Stationen in Versailles und bei den BBC Proms in London.

Gardiner ist ein Pionier der historischen Aufführungspraxis. Im Mai dirigierte er bei der Krönung von Charles III. in London. Der Guardian berichtet, dass Gardiner schon öfter wegen seines unbeherrschten und aufbrausenden Verhaltens auffällig geworden sei.