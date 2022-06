Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstagnachmittag eine Rede auf der Konferenz für digitale Gesellschaft re:publica gehalten. Eine Premiere, denn zum ersten Mal besuchte ein Regierungschef die Konferenz. Er stimmte die Gesellschaft auf eine schwierige Zeit ein, in der zahlreiche Herausforderungen auf einmal bewältigt werden müssen, allen voran die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Anschließend sprach der Bundeskanzler im Gespräch mit der Nachrichtenmoderatorin Linda Zervakis über die digitalen Herausforderungen der kommenden Jahre in Deutschland und rechtfertigte erneut die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine.

„Der Wind bläst der Gesellschaft ins Gesicht und hat einiges mitgerissen.“ Einer der ersten Sätze der Rede des Bundeskanzlers sollte offenkundig vorzeichnen, was er im Verlauf genauer ausführte: Nicht nur hat die Pandemie uns in den letzten Monaten und Jahren bereits auch finanziell schwere Zeiten beschert, „der Wind“ lässt auch jetzt nicht nach. Der Krieg in der Ukraine stellt Deutschland und Europa vor gewaltige Herausforderungen wirtschaftlicher, digitaler und militärischer Natur.

Russland breche das internationale Recht mit dem Angriffskrieg auf „brutalste Weise“ und versuche ein Land zu unterwerfen und seine Grenzen zu verschieben. Das sei „blanker Imperialismus“ und werde niemals toleriert werden. Scholz begründete und verteidigte damit auch die Lieferung schwerer Waffen und scharfe Sanktionen gegen Russland. Aber auch wenn die EU und die Nato hier eng zusammenstünden, dürfe man nicht vergessen, dass der Krieg auch auf anderen Kontinenten schwere Folgen in Form von Hungersnöten habe und haben könne. Auch deswegen, so der Kanzler, suche er derzeit besonders engen Kontakt mit seinen Amtskollegen aus Asien und Afrika. Man wolle zeigen, dass Deutschland deren Schicksal nicht egal sei. Es drohe sonst „eine Teilung der Welt“.

Deutschland ist vulnerabel für Cyberangriffe

Scholz rief zu mehr Zusammenarbeit und internationaler Solidarität anstatt De-Globalisierung auf, die er als einen Irrweg bezeichnete. Niemand könne sich heute noch von der Welt abkoppeln. Dennoch: Gerade eine Angst vor freiem, digitalem Wissenstransfer über nationale Grenzen hinweg sei bei autokratischen Staaten zu beobachten, die mehr und mehr versuchten diesen zu unterbinden. Scholz: „Wissen ist Macht und von der Macht des Wissens fühlen sich nicht wenige bedroht.“

Im digitalen Raum gäbe es aber auch für Deutschland selbst ernste Gefahren, die aus der Konfrontation mit Russland erwachsen. Deutschland ist, das gilt in Fachkreisen als erwiesen, besonders schlecht gegen Cyberangriffe geschützt – auch solche auf wichtige Infrastruktur. Scholz betonte, hier mehr für die Sicherheit Deutschlands tun zu wollen. Gezielte Desinformationskampagnen seien „eine Konsequenz der Zeitenwende“, als welche der Bundeskanzler den russischen Überfall auf die Ukraine immer wieder bezeichnet hatte. Dass aus dem geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr jedoch kein Geld in Cybersicherheit fließen soll, fand in der Rede des Bundeskanzlers keine Erwähnung.

Scholz: Verweis auf Meinungsfreiheit reicht nicht im Kampf gegen Hass

Scholz kritisierte China und Russland anschließend erneut scharf für ihre Versuche, das Internet zu zensieren. Nach Chinas Selbstisolation vom globalen Internet erlebe man nun eine zunehmende und teils erfolgreiche Abschottung Russlands vom Informationsfluss. Der Staat könne nicht „Schiedsrichter“ oder „Wahrheitsministerium“ sein, sondern man müsse das Internet gerade als demokratisierendes Element der weltweiten Vernetzung stärken.

Ein solch freier Raum kann in den Augen des Bundeskanzlers jedoch nicht ohne klare Regeln und durchsetzbare Gesetze funktionieren. Es klaffe eine „immer größere Lücke zwischen dem, was man sich von Angesicht zu Angesicht sagen würde und dem, was man sich auf Twitter, Facebook um die Ohren haut“. Hass und Hetze lassen sich auch nicht mit dem reinen Verweis auf Meinungsfreiheit rechtfertigen.

Wann kann man seinen Personalausweis online beantragen, Herr Scholz?

Damit nahm Scholz auch die Plattformen selbst in die Verantwortung. Zervakis’ kritischen Einwand im anschließenden Gespräch, dass aus einem zu weit gefassten Auftrag an die großen Plattformen, Hatespeech zu löschen, eine indirekte Zensur durch die Löschung zu vieler Inhalte erwachsen könne, bezweifelte der Kanzler. Man werde hier schon „eine gute Praxis finden“. Große Plattformen dürften sich nicht länger ihrer Verantwortung entziehen.

Auf Linda Zervakis’ Frage, wann denn endlich die Behördengänge in Deutschland digitalisiert seien, antwortete Scholz letztlich fast kleinlaut, er kenne die „Abläufe in Deutschland nicht“ und habe erst am Tag zuvor die Verlängerung seines eigenen Personalausweises und Reisepasses beantragt – offline.

Konferenz re:publica „any way the wind blows“, von 8. bis 10. Juni, in Arena Berlin & Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2. Volles Programm unter: www.re-publica.com.