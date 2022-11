Oldenburger Jugendbuchpreis geht nach Hamburg und Berlin Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg geht in diesem Jahr an zwei Preisträger: an die Hamburger Illustratorin Sara-Christin Richter und den Ber... dpa

Oldenburg -Der Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg geht in diesem Jahr an zwei Preisträger: an die Hamburger Illustratorin Sara-Christin Richter und den Berliner Autor Matthias Kohm. Richter wird für die Illustrationen ihres Kinderbuchs „Annette, Querkus und die wilden Worte“ über das Leben von Annette von Droste-Hülshoff ausgezeichnet, wie die Stadt Oldenburg am Freitag mitteilte. Die Jury lobte das Feingefühl, mit dem die Künstlerin ihren Figuren Leben einhauche. Den Text zum Buch lieferte Autorin Cornelia Funke.